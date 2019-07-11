اوبرا عايدة تعود لمعبد حتشبسوت بالاقصر في اكتوبر القادم

انسامد - 11 يوليو - تموز - تعود اوبرا عايدة العالمية لساحة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى غربى الأقصر، وذلك بعد غياب أكثر من 22 سنة .



ومن المقرر إطلاق عروض "أوبرا عايدة" بساحة المعبد لمدة 3 أيام فى أكتوبر المقبل في الفترة من 26 وحتى 28 أكتوبر المقبل.



وتسهم عودة عروض أوبرا عايدة فى جذب السائحين من مختلف دول العالم للأقصر، و تعتبر عودتهاللأقصر بمثابة خطوة سياحية عالمية تؤكد قوة الأمن والآمان داخل مصر.



هذا ويعود تاريخ "أوبرا عايدة" وعرضه بالقاهرة لأول مرة فى العصر الحديث فى 24 ديسمبر 1871... وتحكي قصة حب نشأت بين أسيرة حبشية اسمها عايدة وراداميس قائد الجيش المصرى، الذى حكم عليه فرعون مصر بالإعدام بعد أن ثبت عليه محاولته للهرب مع عايدة إلى الحبشة.



وقدمت أوبرا عايدة لأول مرة عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة الخديوى. وتؤدى الكورية ساي كيونغ ريم دور عايدة وهى من مواليد عام 1990. بينما سيقدم دور قائد الجيش المصرى "راداميس" البلجيكى "مايكل سباداكسينى" مواليد عام 1984.



وتطرح الشركة المنظمة خصما خاصا لشركات السياحة الإيطالية تقديرا لجوزيبي فيردي مؤلف الأوبرا الاول وصانع العمل. وسيقام هذا الحدث تخليدا لمرور ١٥٠ عام علي افتتاح قناه السويس وعرض اوبرا عايدة.



