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معرض لصور بيكاسو في روما حتي 25 اغسطس
    انسامد - 9 يوليو - تموز - يقام حاليا في قصر ميرولانا في روما و حتي 25 اغسطس معرضا لصور التقطها كل من اندريه فيلرز و ادوارد كوين للرسام الاسباني بابلو بيكاسو لتجسيد لحظات مختلفة في حياته في الفترة ما بين 1951-1973 .

    المعرض يصور الفنان الاسباني في مرسمه محاطا بلوحاته الفنية او فرشاته ..وهو ينظر الي اعماله او واقفا مع زوجته جاكلين روك او حتي وهو يلعب كطفل صغير بين لوحاته .

    المعرض يحمل اسم " بيكاسو و فن التصوير..سنوات النضج" و يقام في قصر ميرولانا و يعمل علي تعريف الجمهور بالفنان الاسباني الذي لم يعرفه الكثيرون و يتيح الفرصة للزوار بالتعرف علي العالم السري لبيكاسو و الاستمتاع بما قدمه المصوران اللذان تمكنا من الاقتراب و التقاط الصور للحياة اليومية للفنان الكبير.

    و يضم المعرض 34 صورة من اندريه فيلرز و 94 صورة مقدمة من ادوارد كوين اللذان كانا من الاصدقاء المقربين من بيكاسو و لهذا استطاعا الاقتراب منه في العقود الاخيرة في حياته حيث تقاسما معه مشاعره و ردود افعاله .

    الصور هي عبارة عن بورتريهات غير متوقعة لبيكاسو حيث تعكس وجهتي نظر لاثنين من كبار المصورين الفوتوغرافيين .

    و يضم المعرض ستة اقسام تعكس فيها الصور لحظات تتسم بالحميمية في حياة الفنان بالاضافة للابداع و الخيال و علاقاته الانسانية..و تعكس كذلك الصور ابعاد شخصيته و علاقاته مع عائلته والمحاكاة الساخرة من خلال الأقنعة والأزياء ، والعمل والدراسة المستمرين كما تعكس علاقته مع كوين وفيلرز.. كما يسلط المعرض الضوء على هواجس الفنان ووعيه وعلاقته بالحياة اليومية و التاثير الذي يحدثه فنه علي الناس.

    بابلو رويز بيكاسو ولِد في 25 أكتوبر 1881، في مدينة مالقة، بإسبانيا و توفي في 8 أبريل 1973، في فرنسا و هو رسام ونحات وفنان تشكيلي إسباني وأحد أشهر الفنانين في القرن العشرين وينسب إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن.

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