معرض لصور بيكاسو في روما حتي 25 اغسطس

انسامد - 9 يوليو - تموز - يقام حاليا في قصر ميرولانا في روما و
حتي 25 اغسطس معرضا لصور التقطها كل من اندريه فيلرز و ادوارد كوين
للرسام الاسباني بابلو بيكاسو لتجسيد لحظات مختلفة في حياته في
الفترة ما بين 1951-1973 .
المعرض يصور الفنان الاسباني في مرسمه محاطا بلوحاته الفنية او
فرشاته ..وهو ينظر الي اعماله او واقفا مع زوجته جاكلين روك او حتي
وهو يلعب كطفل صغير بين لوحاته .
المعرض يحمل اسم " بيكاسو و فن التصوير..سنوات النضج" و يقام في
قصر ميرولانا و يعمل علي تعريف الجمهور بالفنان الاسباني الذي لم
يعرفه الكثيرون و يتيح الفرصة للزوار بالتعرف علي العالم السري
لبيكاسو و الاستمتاع بما قدمه المصوران اللذان تمكنا من الاقتراب و
التقاط الصور للحياة اليومية للفنان الكبير.
و يضم المعرض 34 صورة من اندريه فيلرز و 94 صورة مقدمة من ادوارد
كوين اللذان كانا من الاصدقاء المقربين من بيكاسو و لهذا استطاعا
الاقتراب منه في العقود الاخيرة في حياته حيث تقاسما معه مشاعره و
ردود افعاله .
الصور هي عبارة عن بورتريهات غير متوقعة لبيكاسو حيث تعكس وجهتي
نظر لاثنين من كبار المصورين الفوتوغرافيين .
و يضم المعرض ستة اقسام تعكس فيها الصور لحظات تتسم بالحميمية في
حياة الفنان بالاضافة للابداع و الخيال و علاقاته الانسانية..و
تعكس كذلك الصور ابعاد شخصيته و علاقاته مع عائلته والمحاكاة
الساخرة من خلال الأقنعة والأزياء ، والعمل والدراسة المستمرين كما
تعكس علاقته مع كوين وفيلرز.. كما يسلط المعرض الضوء على هواجس
الفنان ووعيه وعلاقته بالحياة اليومية و التاثير الذي يحدثه فنه
علي الناس.
بابلو رويز بيكاسو ولِد في 25 أكتوبر 1881، في مدينة مالقة،
بإسبانيا و توفي في 8 أبريل 1973، في فرنسا و هو رسام ونحات وفنان
تشكيلي إسباني وأحد أشهر الفنانين في القرن العشرين وينسب إليه
الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن.