افتتاح مسار ذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف المصري

انسامد - 28 يونيو - حزيران - افتتح وزراء الاثار و السياحة و الشباب المصريون و السفير الايطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني المسار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة المكفوفين بالمتحف المصري بميدان التحرير بحضور عدد من السفراء الاجانب.



و ذكرت وزارة الاثار ان المبادرة تاتي في اطار التعاون بين المتحف المصري بالتحرير و المعهد الايطالي لللاثار و متحف هوميروس في انكونا بايطاليا في اطار برنامج تحيا ايطاليا التابع لوزارة الخارجية الايطالية و الذي يهدف اساسا لدعم التراث الثقافي العالمي و تسمح المبادرة لضعاف البصر باستخدام حاسة اللمس للتعرف علي 12 عملا فنيا تعود الي 4000 سنة مضت بما في ذلك ابو الهول من عهد فرعون الدولة الوسطي امنمحات الثالث من الاسرة الثانية عشر اي حوالي 1800 سنة قبل الميلاد.



و الاعمال الفنية المتاحة للاستكشاف من خلال اللمس مصنوعة من الحجر الصلب مثل الجرانيت لضمان عدم تضررها في هذه العملية.



يشمل ايضا العرض الاول من نوعه في المتحف المصري طاولات برايل باللغتين العربية و الانجليزية و مرشد صوتي و هو جزء من برنامج وزارة الخارجية الايطالية " العيش علي الطريقة الايطالية".



و تقوم السفارة الايطالية بالقاهرة برعاية المبادرة بالتعاون مع المركز الثقافي الايطالي و متحف هو اوميرو و الذي اسسه عام 1993 الدو جراسيني و الذي ولد كفيفا و يبلغ 80 عاما.



من بين الاعمال المعروضة تمثال ضخم لسنفرو وزوجته يحتضن كل منهم الاخر..وتمثال الفرعون امنحتب الثاني و تمثال للربة سخمت في صورة اسد.



و قد اخبر مؤسس المتحف و كالة الانباء الايطالية ان التجربة مثيرة للغاية و تعجز الكلمات عن وصفها.



و اضاف ليس لدينا نفس الاحتمالات الموجودة لدي المبصرين للتعرف علي الاشياء مثل الفيديوهات حيث نسمهعم فقط يتحدثون عن هذه الاشياء و لا يمكن لنا تصورها ..ولنتعرف عليها يتحتم علينا استخدام خيالنا لمحاولة رسم صورة لها".



و اكد ان لمس هذه الاشياء يعطينا الفرصة لخلق علاقة مادية خاصة من خلال التواصل باللمس مع هذه الروائع.

