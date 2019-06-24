مصرع حوالي 600 مهاجر أثناء عبورهم المتوسط منذ بداية العام

أنسامد - 24 يونيو/ حزيران - قالت المنظمة الدولية للهجرة إن حوالي
600 مهاجر ولاجئ لقوا حتفهم وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط
للوصول لاوروبا منذ بداية العام الجاري.
وأضافت المنظمة أن 26.090 مهاجرًا ولاجئًا دخلوا أوروبا عن طريق
البحر في الفترة بين الاول من يناير و 19 يونيو، بانخفاض 35%،
مقارنة ب 40.846 مهاجرا دخلو أوروبا في نفس الفترة من العام
السابق.
وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى إنه تم تسجيل حوالي 597 حالة
وفاة على الثلاثة ممرات الرئيسية للبحر الأبيض المتوسط في أول
170 يوما من عام 2019، أي ما يزيد قليلا عن نصف هذا العدد في نفس
الفترة من عام 2018.
سجلت اليونان العدد الاكبر في وصول المهاجرين حيث استقبلت12.417
مهاجرا، تلتها إسبانيا (9.029).
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن حوالي 2.252 مهاجرًا ولاجئًا
وصلوا إلى إيطاليا، وتم ترحيل 3.137 مهاجرا إلى ليبيا. واستقبلت كل
من قبرص ومالطا ما يزيد قليلاً عن 1000 مهاجر.
سجل الطريق إلى إيطاليا ومالطا أعلى عدد من حالات الوفاة، حيث بلغ
عدد الوفيات بين المهاجرين 343 مهاجرًا ولاجئا.