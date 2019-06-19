دومينيك ماير رئيس "أوبرا لا سكالا" الجديد

أنسامد - 19 يونيو /حزيران - من المقرر أن ينتقل دومينيك ماير من ستاتسوبر في فيينا ليصبح رئيسا جديدا على دار أوبرا لا سكالا الشهيرة في ميلانو ، وفق ما قاله عمدة ميلان جيوسيبي سالا عقب اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء.



وقال سالا إنه سيحل محل ألكساندر بيريرا في عام 2020،مشيرا إنه يبقى أن نرى كم من الوقت سيبقى المدير النمساوي وإن مجلس الإدارة "توصل إلى اتفاق بشأن الاسم.



وأضاف"أول شيء سأفعله الآن هو الاتصال به ومقابلته .ماير سيعلن رسميا في 28 يونيو." ماير (من مواليد 1955 في الألزاس ، فرنسا) هو سياسي فرنسي ، اقتصادي ، أكاديمي ، ومدير للأوبرا. من 1989 إلى 1990 كان المدير العام لأوبرا باريس ومن 1994 إلى 1999 كان المدير العام لأوبرا لوزان.



شغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة في Orchester de Chambre de Lausanne من 1995-1999. من عام 1991 إلى عام 2007 ، شغل منصب رئيس الباليه Preljocaj ، ومن 1999 إلى 2010 كان المدير العام والفني لمسرح الشانزليزيه. وكان رئيس أوركسترا الشباب الفرنسي من 2001-2010. منذ عام 2010 شغل منصب مدير أوبرا فيينا. يعمل حاليا في مجلس إدارة الأكاديمية الأوروبية للمسرح الموسيقي وكونسرفتوار باريس.



