جزيرة إلبا أول الوجهات السياحية لقضاء الاجازة الصيفية

أنسامد - 17 يونيو/ حزيران - تُعد جزيرة إلبا الايطالية الوجهة السياحية الاولي من بين المقاصد السياحية الايطالية، بينما احتلت جزيرة كريت اليونانية المرتبة الاولى في التصنيف الدولي.



أعلن موقع "تريب أدفايزر" عن نتائج تقرير العطلات الصيفية لعام 2019 ، حيث كشف عن أفضل 10 وجهات صيفية محلية ودولية للسائحين الإيطاليين استنادا إلى الوجهات التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام بالبحث والحجز لفصل الصيف القادم.



خصص حوالي واحد من كل ثلاثة إيطاليين (33%) ميزانية أعلى عن عام 2018 لقضاء الإجازات الصيفية.



وكشف موقع "تريب أدفايزر" أنه بالنسبة لأكثر من ربع المسافرين (26%) هذا العام ستكون العطلة الصيفية أطول من العام الماضي، حيث كشف 40% أن اجازتهم الصيفية ستستغرق أسبوعين، بينما 13% سيقضون ثلاثة أسابيع، فين حين ستستمتع أقلية صغيرة (4%) بشهر من الاسترخاء هذا الصيف.



حظيت مواضيع المسؤولية البيئية والتنمية المستدامة باهتمام متزايد من وسائل الإعلام خلال الأشهر الـ 12 الماضية، والتي كان لها تأثير أيضا في عالم السفر، حيث أعلن 26% من الايطاليين أنهم سيولون اهتماما أكبر للبيئة خلال العطلة الصيفية مقارنة بالعام الماضي.



