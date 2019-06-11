منتجعان ايطاليان يحصلان علي جائزة السفر العالمية

انسامد - 11 يونيو - حزيران - فاز اثنان من منتجعات سردينيا بجوائز الأوسكار العالمية للسياحة الخضراء لعام 2019 ، وهي أكثر الجوائز اهمية في عالم السياحة و السفر المخصصة عادة لماديرا بالبرتغال.. المنتجع الاول في سانتا تيريزا دي غالورا في فال دي ليريكا فاز منتجع دلفينا بجائزة المنتجع الأخضر الرائد في أوروبا وهكذا يعتبر أفضل منتجع أخضر في أوروبا هذا العام.



اما المنتجع الثاني فهو منتزه أرباتاكس المرتفع عن سطح البحر في إيطالياو يقع على الساحل الشرقي لسردينيا لمديري و هي من تصميم جيورجيو وأنجيلا مازيلا هو في الواقع الفائز بجائزة المنتجع الإيطالي الرائد. و قد شارك في مسابقة جوائز الأوسكار السياحية أكثر من 600 فندق وصلوا للنهائيات ، وكلها كانت موضع تقييم مفصل للجدارة من قبل لجنة تحكيم صارمة من الخبراء والمهنيين.



يقع منتجع فال ديليركا على مساحة 28 هكتارًا من الحدائق ، بين الشجيرات ونباتات البحر الأبيض المتوسط ​​، يطل علي 1400 متر من الساحل البكر والشواطئ الرملية البيضاء الجميلة ، ويطل على المنتزه البحري بأرخبيل بوتشي دي بونيفاشيو لجزيرتي ماديلينا و كورسيكا.



و تقول ايلينا مونتوني مديرة العلامة التجارية لفنادق ومنتجعات دلفينا "عندما كنا أطفالًا .. حملنا والدنا شعورًا بالمسؤولية تجاه الجزيرة التي نعيش فيها ، والبحار التي تحيط بها والأشخاص والحيوانات والنباتات الموجودة عليها- وتؤكد إن الحصول على هذه الجائزة هو أكثر من مجرد اعتراف بسيط ، و لكنه يمثل تحقيقا لحلم لطالما تمنته عائلتنا و حاولت تحقيقه خلال أكثر من ربع قرن وتساعدنا هذه الجائزة علي توجيه أعمالنا المستقبلية بشكل افضل للمحافظة علي تميزنا ".



يقع متنزه أرباتاكس في شبه جزيرة مساحتها أكثر من 60 هكتارًا من الطبيعة البكر غير الملوثة ، وهو مكان يعكس المفهوم الحديث للرفاهية العالمية ، وهو جزء من حديقة طبيعية تضم أكثر من 500000 نوع من النباتات الطبيعية وأكثر من 500 فصيل من الحيوانات بالاضافة الي 5000 متر من المماشي كذلك يحيط به مركز صحي وسبا وحديقة عضوية.



