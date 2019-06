بدء مشروع Italian Sabbatical لتأهيل قرية غروتول

أنسامد 6 يونيو /حزيران - تستعد قرية غروتول Grottole الإيطالية الصغيرة، وهي بلدة يسكنها 300 شخص وتضم 600 منزل غير مأهول في المنطقة الجنوبية من باسيليكاتا، لاستضافة خمسة متطوعين تم اختيارهم من قبل شبكة Airbnb ليصبحوا سكان مؤقتين كجزء من مبادرتها التي تسمى " Italian Sabbatical ".



يهدف المشروع، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية Wonder Grottole غير الربحية،إلى "إعادة إحياء القرية المعرضة لخطر الإندثار".



تقع قرية Grottole على بعد 20 دقيقة فقط من Matera ، عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2019 ، وسوف يقضي المتطوعون الخمسة - بابلو وآن وهيلينا وريمو وداريل - ثلاثة أشهر في تجربة الحياة الريفية والتعلم عن الثقافة المحلية مع سكان المنطقة. قرية، مثل إنزا التي ستدرس لهم أصول الطبخ.



وقالت إنزا عن المتطوعين، وهي تعمل على صنع المعكرونة محلية الصنع: "بناء على ما رأيته في الفيديو، يبدو أنهم أشخاص طيبون حقا".



وقالت: "آمل حقا إعادة تنشيط قرية غروتول. وكلما زاد عددنا، كلما كنا أفضل".



وصلت أخبار مشروع Sabbatical الإيطالي إلى جميع أنحاء العالم، وتقدّم أكثر من 280،000 شخص للاختيار من أجل المشروع. وقد أعد السكان المحليون بالفعل منازل لاستضافة المتطوعين الخمسة الذين تم اختيارهم ، وسيكون للمتطوعين جدول زمني كامل للأنشطة التي تشمل القرية بأكملها.



في الصباح، سيحصلون على كابتشينو وكورنيتو مع Caterina في مقهى Zolletta ، الذي افتتح قبل ست سنوات وهو الآن مقهى القهوة الوحيد المتبقي في المركز التاريخي.



مشروع The Italian Sabbatical، مشروع ترعاه شبكة Airbnb وتروج له المؤسسة الاجتماعية Wonder Grottole كجزء من الشراكة مع Matera Basilicata 2019 Foundation إلى الترويج لمفهوم المواطن المؤقت الذي يشمل المجتمع المحلي والمسافرين الذين يصلون إلى منطقة لوسيانيا.