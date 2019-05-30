صقلية تحتفل بميلاد جوهر الصقيلي مؤسس القاهرة

انسامد - 30 مايو - ايار - حياة وأعمال جوهر الصقيلي هي رمز للاخوة التاريخية "التي تربط شعوبنا عبر البحر المتوسط ​​هذا البحر الذي لا يفصلنا ولكنه يوحدنا".



تلك هي الكلمات المنقوشة علي لوحة سيتم تركيبها على مبنى من المركز التاريخي لمدينة راغوزا للاحتفال بالزعيم الصقلي المصري المولود في العاصمة الصقلية في 911 م وهو مؤسس مدينة القاهرة ، الذي يصادف هذا العام الذكرى السنوية لميلاده 1050.



و يتم التعامل مع هذا المبني علي انه مسقط رأس القائد العربي ذي الاصول الصقلية .



يشير النص المنقوش باللغتين الإيطالية والعربية ، اللذين تمكنت من الاستشهاد بهما انسامد ، إلى أن جوهر "توفي في مدينته في 28 يناير 992 ودُفن على الجانب الشمالي من المسجد الذي أسسه".



سيتم وضع اللوحة ، التي أعلنها بيان اصدرته بلدية راغوزا في مارس / آذار الماضي للاحتفال بالذكرى 1050 لتأسيس مدينة القاهرة" و "من قِبل .. سيتم وضع توقيع كل من رئيس بلدية راجوزا بيبي كاسو وسفير مصر في إيطاليا ، هشام بدراسفل اللوحة .



كان من المفروض تعليق اللوحة خلال شهر يونيو حزيران و لكن لاسباب تتعلق بالتنظيم فقد تم تأجيل وضعها الي يوليو / تموز بالتزامن مع حضور السفير المصري هشام بدر الي راجوزا علي رأس وفد مصري لحضور المراسم.



كتب علي احدي الصور للسفير بدر مع اوجينيو بينيديتي رئيس المؤسسة الخيرية الايطالية بينيديتي - سيب - قاد"جوهرالصقيلي الجيش الفاطمي إلى احتلال شمال إفريقيا بأكملهاوالتي تسمي اليوم المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر .



وأضافت المذكرة انه في عام 969 م اصبح جوهر مؤسس مدينة القاهرة (القاهري - المنتصر) بما في ذلك جامع الأزهر ، الذي يعد أيضًا من أقدم الجامعات في العالم.

الصورة : المركز التاريخي لراجوزا حيث سيتم وضع اللوحة