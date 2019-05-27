باري من بين أفضل وجهات السفر في أوروبا

أنسامد - 27 مايو /ايار - كشف دليل إرشادات السفر Lonely Planet في نشرته الصادرة عام 2019 على الإنترنت يوم الثلاثاء (www.lonelyplanetitalia.it) بأن مدينة Puglia من باري هي من بين أفضل الوجهات للسفر والسياحة في أوروبا.



احتلت باري المرتبة الخامسة في الترتيب بالوصف التالي: "من الميناء الذي كان متهدما في السابق ، والذي يرتفع في أعقاب إيطاليا ، يمكنك الاستمتاع بالنهضة التي حدثت خلال العقد الماضي.



"المركز التاريخي المتجدد هو قلب المدينة، حيث تم إعادة فتح المتاجر المغلقة وكذلك المساحات الثقافية من Teatro Piccinni الأنيقة إلى الفنادق التاريخية مثل Oriente ، التي تم نسيانها من قبل ، دون أن تنسى Teatro Margherita ، المبنية على ركائز على طراز فن الآرت نوفو وتحولت اليوم إلى مساحة فنية غير عادية.



"بفضل الحياة الليلية النابضة بالحياة ، وتعزيز الأمن في الشوارع والشواطئ الأنظف ، عادت باري إلى المقدمة".



كانت على رأس القائمة مشهد "ألتي تاترا" السلوفاكي المذهل ، تليها مدريد في المركز الثاني ثم "ساحل المحيط المتجمد الشمالي" الذي افتتح حديثا في أيسلندا في المركز الثالث وكانت جزر شتلاند الرابعة.



