انتخابات البرلمان الأوروبي، منافسة حقيقية لاول مرة

أنسامد 30 إبريل/نيسان - قال الكثير من المحللين في الأسابيع الأخيرة إن انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة ستكون أول منافسة حقيقية تشمل كافة دول الاتحاد الأوروبي، وليست مجرد ممارسة لقياس مدى التوازن الداخلي داخل كل دولة.



بالنظر إلى قوائم المرشحين للانتخابات على المستوى القاري، نجد العديد من المرشحين متعددي الجنسيات، مثل أولجا ناسيس، المرشحة في اليونان عن حزب رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس. وهي من صقلية ذات أصول يونانية، وقالت في تصريحات لأنسامد إن "هويتها متوسطية".



وأضافت أنها عالمة في الأنثروبولوجيا، ولديها طفلان، أحدهما يبلغ من العمر 14 عاما، والآخر في السنة الأولى في الجامعة.



وتابعت أولجا ناسيس: أمي صقلية ذات أصول يونانية. عائلة والدي تنحدر بالكامل من إقليم إبيروس في اليونان.



وقالت إنها نظمت في صقلية نضالا ضد التسرب النفطي واستغلال الأراضي. وقد كتبت في صحيفة مناهضة للمافيا "أنا صقلية".



منذ عام 2015، ترأست ناسيس الجاليات والجمعيات اليونانية في إيطاليا واختارت الترشح في اليونان كجزء من منظور أوروبي.



وأشارت ناسيس: أنا مع حزب سيريزا لأنه أعاد اليونان إلى مركز السياسة الأوروبية. لقد أظهر اليونانيون خلال صعوبات السنوات الأخيرة ماذا تعني الكرامة والشعب، وكان سيريزا في طليعة ذلك.



وتابعت: أنا يونانية، وبالتالي فأنا مواطنة أوروبية، لأنني أتحدث لغة البحر الأبيض المتوسط، لأنني ابنة شعب صنع أوروبا. لأنه من الظلم أن تتمكن فتاة في السويد من العمل أو الدراسة، بينما في صقلية أو أثينا يجب أن تستسلم وتغادر.



وقالت: يجب أن نعيد تشكيل أوروبا التي تتمتع بديمقراطية عميقة، وقائمة على التضامن، وسلمية، وإنسانية في المقام الأول.



وأضافت "أتحدث لغتين قويتين وعميقتين لايفصلهما الا ساحل البحر".



منذ ثلاثة آلاف سنة ، كانت إيطاليا واليونان تحركان أوروبا بأكملها. إيطاليا التي نشأت فيها هي ماجنا جراسيا ولغتي هي لغة البحر الأبيض المتوسط.



واختتمت قائلة: البحر الأبيض المتوسط ​​ هو قلب أوروبا. إنه محور القضية الاجتماعية التي يجب أن نتدخل فيها أولاً. الهجرة هبة وليست مصدر خوف. يجب أن تتحد الجنسيات. الجدران تجعلنا فقراء والثروة في التنوع.



