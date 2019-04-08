فيرونا تستضيف النسخة الـ 53 من معرض فينيتالي للنبيذ

فيرونا / 8 نيسان / أبريل / - تم بيع المعرض الدولي الـ 53 للنبيذ والمشروبات الروحية "فينيتالي"، والذي انطلقت فعاليات الأحد الماضي في فيرونا، بالكامل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتتضمن نسخة العام الحالي من المعرض، الذي ستستمر فعالياته حتى غد الأربعاء، تصميم الفينيتالي وقاعة المنتجات العضوية.

ويحظي المعرض، الذي تم تنظيمه بعد 40 حدثا ترويجيا داخل وخارج إيطاليا على مدار العام الماضي، بأهمية متزايدة لاسيما مع ارتفاع عدد المشاركين فيه من كل أنحاء العالم.

ويقام المعرض على مساحة تصل إلى 99 ألف متر مربع، بمشاركة 130 عارضا جديدا، ليصل بذلك إجمالي الشركات المشاركة إلى 4600 شركة من 35 دولة، كما يضم المعرض أكثر من 16 ألف نوع من النبيذ والمشروبات الروحية.

وجرى تخصيص المعرض لرجال الأعمال والتجارة، بينما تتم إقامة فعاليات أخرى للجمهور في كل أنحاء فيرونا كجزء من "فينيتالي والمدينة"، حيث أدى هذا المزيج الناجح إلى تزايد أعداد المحترفين المشاركين في المعرض، في الوقت الذي تجذب فيه المبادرات سواء في فيرونا أو فيما حولها، والتي خصصت للخبراء، مزيدا من الأشخاص المحبين للنبيذ والزوار.