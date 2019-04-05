فيلم إدمان الأمل يفوز بجائزة مهرجان تطوان السينمائي

انسامد - 5 ابريل / نيسان - حصد الفيلم الإيطالي "إدمان الأمل" ثلاث جوائز في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ25. حيث فاز الفيلم بالجائزة الذهبية الكبرى للمهرجان. كما فاز الفيلم، وهو من إخراج إدواردو دي أنجليس، بـ"جائزة النقد" التي تحمل اسم الناقد المغربي الراحل مصطفى المسناوي.



ونالت بطلة الفيلم بينا توركو جائزة أفضل ممثلة.



شارك في المسابقة 12 فيلما من المغرب وسوريا وفلسطين ومصر واليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا، وترأس لجنة التحكيم الموسيقي والسينمائي الإيطالي روبرتو بسشيوتا.



وأعرب إدواردو دي أنجليس عن سعادته بالجوائز التي فاز بها الفيلم، مشيرا إلى أن "البحر الأبيض المتوسط هو مهد حياتنا وموتنا. من مياهه نحن دائما نولد من جديد".



