فيات توبولينو 1950 علي راس الملتقي السابع للسيارات

انسامد - 25 مارس - اذار - نطلق السبت الماضي و لمدة يوم واحد ملتقى القاهرة السابع للسيارات الكلاسيكية، بالقرية الذكية، بحضور العديد من عشاق ومالكى هذا النوع من السيارات في مصر.



وأكد المنظمون، أن الملتقى يعقد كل عام لإبراز الوعي وأهمية هذه السيارات، وتأكيد وترسيخ الوعي بكيفية الحفاظ على التراث المصري القديم.



ويهدف الملتقى الذي يضم نحو 200 سيارة كلاسيكية، يعود سنة الصنع من 1924 وحتى 1989، إلى تأكيد لفتة الوعي الدولي وما تحويه بلادنا من مجالات مختلفة.



من بين اقدم المعروضات برزت السيارة الايطالية فيات 500 انتاج عام 1950 ، أو توبولينو كما كان يطلق عليها في هذه الفترة ، أنتجت فيات سيارتها هذه مابين عامي 1936-1955 ، وكانت واحدة من أصغر السيارات في العالم في وقت الاطلاق. كانت قوة محركها من 500 سي سي الي 569 سي سي و كانت مزودة ب 4 صمامات وأثبتت نجاحها بشكل كبير ، سواء قبل أو بعد الحرب ، حيث بيع منها اكثر من 500 الف سيارة.



هذا و تتميز هذه السيارة الصغيرة التي يبلغ طولها 3.2 متر فقط بمساحة داخلية جيدة بشكل غير متوقع .



أن هواية اقتناء والحفاظ على السيارات الكلاسيكية والتاريخية من اهتمامات العديد من الملوك والأمراء وأثرياء العالم، ولا يقتصر على هؤلاء فقط بل يمتد لكل المهتميين بالسيارات النادرة بمختلف الأعمار والجنسيات والثقافات.