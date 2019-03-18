الابداع و الابتكار في تصميم جناح ايطاليا في اكسبو2020

أنسامد - 18 مارس /آذار- يقام معرض إكسبو 2020 العالمي في دبى تحت شعار "تواصل العقول وصناعة المستقبل"، حيث يركز الجناح الايطالي المشارك في المعرض على الإبداع والابتكار والجمال الذي يربط الناس .



يجمع الجمال الإيطالي منذ فترة طويلة بين الشعوب وهو جزء أساسي من التراث الثقافي المتوسطي المشترك. ويعتبر الجناح الايطالي معرض إكسبو جسرا نحو المستقبل.



جاء تصميم الجناح الايطالي على شكل هياكل ثلاثة قوارب إيطالية مقلوبة بجوار بعضها البعض، كل منها قائم على أعمدة، بحيث تظهر من أعلى على شكل ثلاث بتلات بألوان العلم الإيطالي.



جاء المشروع المعماري الايطالي تكريما للمستكشفين الإيطاليين الذين شقوا البحار إلى أراض بعيدة لعدة قرون، ونسجوا العلاقات بين جميع أنحاء العالم. كما يبرز أيضًا جمال إيطاليا، وهو نتاج للامتزاج بين الثقافات الناشئة عن تبادل المعرفة والإبداع والموهبة والفن.



يقام الجناح الإيطالي على مساحة 3500 متر مربع، وسيبلغ ارتفاعه أكثر من 25 مترًا ويقع في منطقة ذات رؤية رائعة داخل موقع معرض اكسبو دبي 2020.



يقول باولو جليسنتي الذي يمثل إيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي، إن الجناح الايطالي يقدم ليس فقط مساحة للعرض، ولكن مساحة تمثل أفضل ما في البراعة الإيطالية، ويقدم تجربة لا تنسى للزوار.



