كالياري ، يومين من التعاون لشركات يوروميد

أنسامد - 12 مارس / آذار - سيركز المنتدى الدولي للتعاون الأورو-متوسطي ، الذي سيعقد في كالياري يومي 13 و 14 مارس ، على تحليل الفرص المستقبلية لشركات المنطقة في عالم سريع التغير.



وقد نظيم المؤتمر غرفة التجارة الإيطالية العربية في عاصمة سردينيا.



في اليوم الأول ، من المقرر عقد جلسة عامة مخصصة للنتائج والتوقعات الخاصة بالتعاون في المنطقة الأورو-متوسطية.



يفتتح الجلسة رايموندو شيافوني ، العضو المنتدب لغرفة التجارة الإيطالية العربية،وسيتبعه الضيوف الدوليون مثل إكرام ماكني من غرفة التجارة بصفاقس ، في تونس.



في اليوم الثاني من المؤتمر ، تم التخطيط لسلسلة من الندوات القائمة على الموضوعات ، بمشاركة خبراء مهمين في قطاع التعاون الدولي.



ستكون الندوة الأولى حول "البرمجة الجديدة للصناديق الأوروبية 2021-2017" ، تليها مناقشة حول "أفضل الممارسات في التعاون الأوروبي المتوسطي" وعرض تقديمي حول "تقنيات البرمجة الأورو-متوسطية"، والذي تساهم فيه مؤسسة سردينيا.



تركز غرفة التجارة الإيطالية العربية ، التي تأسست عام 1972 ، على تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين إيطاليا و تتكون من 22 دولة من دول الجامعة العربية: الجزائر ، البحرين ، جزر القمر ، جيبوتي ، مصر ، العراق ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، موريتانيا ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، الصومال ، السودان ، سوريا ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.



