كالياري ، يومين من التعاون لشركات يوروميد

أنسامد - 12 مارس / آذار - سيركز المنتدى الدولي للتعاون
الأورو-متوسطي ، الذي سيعقد في كالياري يومي 13 و 14 مارس ، على
تحليل الفرص المستقبلية لشركات المنطقة في عالم سريع التغير.
وقد نظيم المؤتمر غرفة التجارة الإيطالية العربية في عاصمة
سردينيا.
في اليوم الأول ، من المقرر عقد جلسة عامة مخصصة للنتائج والتوقعات
الخاصة بالتعاون في المنطقة الأورو-متوسطية.
يفتتح الجلسة رايموندو شيافوني ، العضو المنتدب لغرفة التجارة
الإيطالية العربية،وسيتبعه الضيوف الدوليون مثل إكرام ماكني من
غرفة التجارة بصفاقس ، في تونس.
في اليوم الثاني من المؤتمر ، تم التخطيط لسلسلة من الندوات
القائمة على الموضوعات ، بمشاركة خبراء مهمين في قطاع التعاون
الدولي.
ستكون الندوة الأولى حول "البرمجة الجديدة للصناديق الأوروبية
2021-2017" ، تليها مناقشة حول "أفضل الممارسات في التعاون
الأوروبي المتوسطي" وعرض تقديمي حول "تقنيات البرمجة
الأورو-متوسطية"، والذي تساهم فيه مؤسسة سردينيا.
تركز غرفة التجارة الإيطالية العربية ، التي تأسست عام 1972 ، على
تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين إيطاليا و تتكون
من 22 دولة من دول الجامعة العربية: الجزائر ، البحرين ، جزر القمر
، جيبوتي ، مصر ، العراق ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ،
موريتانيا ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، المملكة العربية
السعودية ، الصومال ، السودان ، سوريا ، تونس ، الإمارات العربية
المتحدة ، واليمن.