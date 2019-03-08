الإيطاليات في المرتبة الاولى أوروبيا في التبرع بالاعضاء

انسامد - 8 مارس/آذار - تحتل النساء الإيطاليات المرتبة الأولي أوروبيا في التبرع بالاعضاء بنسبة 58%، وفي إيطاليا وحدها تمثل النساء 70% من عدد الذين يتبرعون بالاعضاء.



وكشف مسح أجراه المركز الوطني لزراعة الاعضاء في إيطاليا حول الاختلافات بين الجنسين في التبرع بالاعضاء أن الإيطاليات أيضا أكثر سخاءا في التبرع بالاعضاء مرتين مقارنة بالرجال.



وعلى المستوى الأوروبي، قالت الإدارة الأوروبية لجودة الأدوية إن الإيطاليين سجلوا النسبة الأعلى في عدد المتبرعين مقارنة باسبانيا (65%) وبريطانيا وتركيا (55%) وفرنسا (48%).



في الفترة بين 2001-2017، اختار 3487 شخصا التبرع بالكلى أو بجزء من الكبد: من بينهم 2322 سيدة (66.6%) و1165 رجلا (33.4%). وكان الفارق كبيرا فيما يتعلق بزرع الكلى، حيث ارتفعت نسبة المتبرعين ل68.9% (2151 سيدة مقابل 973 رجلا).



كما تمثل الزوجات أكثر من ضعف عدد الأزواج في التبرع بالاعضاء، بنسبة 19% مقابل 8.1% للرجال (662 امرأة و281 رجلا).



