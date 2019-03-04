أوكسفام:سوريا واليمن أسوأ الأزمات الإنسانية

انسامد - 4 مارس - اذار - منذ إندلاع الأزمة السورية في مارس/آذار العام 2011 والتي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتهجير الملايين تفاقمت الاحتياجات الانسانية داخل البلاد. ، فقد ارتفع عدد المتضررين من النزاع والمحتاجين إلى مساعدات إنسانية ليصل إلى 13.5مليون سوري ما يقارب الستة ملايين منهم مهجرون داخلياً.



وفقا لارقام الامم المتحدة، 25% من دخل الأسر يتم إنفاقه لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية من المياه مع العلم أن 85% من السكان يعانون من الفقر،. ويذكر أن 4.9 مليون سوري تم تسجيلهم كلاجئين في البلدان المجاورة كالأردن ولبنان وتركيا، وتقدم 1,2أكثر من مليون سوري بطلبات للحصول على اللجوء في أوروبا.



لم تكتف أوكسفام بتقديم المساعدات للسوريين المتضررين فحسب، بل دعت الى رفع الحصار عن مئات الآلاث من المدنيين، والسماح للمنظمات الانسانية بتوصيل المساعدات من غير أي عائق. ، كما رفعت قضايا حقوق الإنسان ووقف النزاع من خلال حملات عديدة على الصعيد الدولي بما ينسجم مع مبدأ الحياد الذي تتبعه أوكسفام.



وسوف تستمر المنظمة بدعوة جميع أطراف النزاع إلى وقف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. تدعو أوكسفام أيضا الدول الغنية إلى الالتزام بالتمويل الكامل لنداء سوريا وللاستجابة للأزمات وإلى إعادة توطين 10٪ من اللاجئين السوريين المسجلين في دول الجوار.



اما في اليمن..إنطلق عمل منظمة أوكسفام منذ أكثر من ثلاثين عاماً وذلك بالعمل مع السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وكذلك تحسين المستوى المعيشي لالاف اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.



تمكنت منظمة أوكسفام منذ عام ٢٠١٥ من مساعدة مليون شخص في ثمان محافظات مختلفة في اليمن وذلك بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والغذاء بالاضافة الى المساعدات النقدية.



كما تم تقديم المساعدة بتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي لاكثر من ٩٢٠ ألف شخص، بما في ذلك الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في داخل اليمن، من خلال توفير خدمات توصيل المياه ، أصلاح شبكات المياه، توفير الفلاتر وخزانات المياه، بالإضافة إلى بناء المراحيض وتنظيم حملات وحملات التوعية المجتمعية.



كما تقوم منظمة أوكسفام ايضاً بدعم ١٦٦ ألف شخص في المحافظات الجنوبية و منطقة الضالع بالمياه وخدمات النظافة الشخصية والصرف الصحي.



وتقوم أوكسفام بمساعدة ٢٠٥ ألف شخص في محافظات الحديدة وحجة وتعز بالمساعدات النقدية لتمكين العائلات من شراء الغذاء من السوق المحلية كذلك وقد استفاد 35,000 الف شخص من برنامج النقد مقابل العمل الذي تقدمه المنظمة .



- كإستجابة أوكسفام لإنتشار مرض الكوليرا في اليمن، قامت المنظمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى وقامت بتقديم الدعم اللازم لما يقرب من ٤٧٢ ألف شخص. عدد الأشخاص ممن استفادوا بشكل غير مباشر في أربع محافظات وصل إلى ٤٥٠ ألف شخص من خلال تقديم خدمات المياه للمجتماعات المتضررة وتوزيع فلاتر المياه وخزانات المياه ومراحيض وبرامج توعية خاصة بالنظافة الشخصية.



