ورشةعمل في نابولي:تغير المناخ والتنمية في البحر المتوسط

انسامد - 19 فبراير - شباط - يعقد في نابولي يوم 25 فبراير ورشة عمل حول:"البيئة و المناخ و افاق التنمية في منطقة المتوسط" و تتناول اثار التغير المناخي علي منطقة البحر المتوسط خاصة ندرة الموارد و الهجرة.



ينظم المؤتمر معهد دراسات المجتمعات المتوسطية و جامعة نابولي بارثينوب حيث سيتناول بالدراسة كيف ان ندرة الموارد الرئيسية للتنمية البشريةوالتغير المناخي المتزايد بالاضافة للعناصر المتغيرة مثل ندرة المياه و انعدام الامن الغذائي و موجات الهجرة غير الشرعية ..كيف يمكن لكل تلك العوامل مجتمعة ان تزيد من عدم الاستقرار الداخلي و الذي يمكن ان يؤثر علي جميع بلدان منطقة البحر المتوسط .



و تهدف ورشة العمل تلك الي تحديد حلولا لتلك المشاكل من شانها المساهمة في تحويل البحر المتوسط الي منطقة سلام و رخاء.



سيتحدث الي المؤتمر كل من ماسيمو انكويسكيو رئيس المجلس الوطني للابحاث و سالفاتور كاباسو مدير معهد دراسات المجتمعات المتوسطية و سيتم ايداع التوصيات لدي وزير البيئة سيرجيو كوستا.



بداية بالجلسة الصباحية سيتم بحث الاقتصاديات المتوسطية لسنة 2018 خاصة فيما يتعلق بعدم المساواة الاجتماعية والاختلالات الإقليمية والتغيرات الهيكلية في أسواق العمل و اثرها على الهجرة في البحر المتوسط ..



كما أوضحت لجنة المصالحة الوطنية أن عمق ومدى الأزمة السياسية التي أثرت على المنطقة بأكملها قد غيّرت بشكل جذري السيناريو الذي تم بموجبه وضع وتنفيذ سياسة التكامل الأورومتوسطي.



ومع ملاحظة هذا ، فإن التقرير يهدف إلى وضع الأساس لتطوير نماذج جديدة للتحليل والتوجهات السياسية القادرة على الاستجابة للتحديات الهائلة التي تواجه مناطق البحر المتوسط.

