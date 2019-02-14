حي جارباتيلا يحتفل بعيد مولده ال 99

انسامد - 14 فبراير - شباط - يحتفل الحي الاثري جارباتيلا بعيد مولده 99ال في 18 فبراير الحالي من خلال عرض موسيقي لشرطة روما العاصمة باشتراك طلاب المرحلة الابتدائية و الثانوية كما سيتم وضع شجرة زيتون السلام في ميدان اوديريكو دا بوردونون .



علي هامش الاحتفالات يعمل القائمون علي الحي علي الاعداد للاحتفالات بمئويته العام القادم 2020 و قد بدأت الاستعدادات بتشكيل لجنة تكون مهمتها توحيد روما بكافة طوائفها لابراز الثراء الثقافي و لتكون مناسبة لاستعادة الوجه الحضاري و المعامري لهذا الحي التاريخي المتميز.



و يعتبر اقدم ميدان به هو ميدان بينيديتو برين ووضع حجر الاساس له بعد وصول الملك فيتوريو ايمانويل الثالث الي الحكم و كان يحيط به الحقول و المرتفعات الخضراء في سان باولو.. بني هذا الحي علي غرار الجاردن سيتيز في بريطانيا حيث اقيم 62 مبني علي مساحة 26 هكتار و هي بنايات مكونة من طابقين يحيط بها المزارع و الحدائق الخضراء و التي تحولت في الفترة الواقعة ما بين سيطرة الفاشية و حتي عصر النهضة الي منطقة للفنادق و كانت عبارة عن بنايات ضخمة مقسمة الي غرف فردية بالاضافة الي مساحات مشتركة خصصت لاستقبال سكان روما الذين طردوا من وسط المدينة .



من بين المقترحات المقدمة ترميم البنايات الاقدم و اعادة تخطيط الميادين الرئيسية مثل اللارجو ديل سيت شيزيز ميدان بيفي و بارثولوميو روميو و سانت ايروزيا بالاضافة الي ترميم نافورة كارلوتا و هي احدي رموز الحي حيث تنساب المياه من تمثال علي شكل راس امرأة تدعي كارلوتا .. وكما تقول الاسطورة كانت كارلوتا مضيفة جميلة اعطت اسمها لهذا الحي .. و لترميم النافورة تم اطلاق حملة للتبرعات ..



و هناك كذلك مبادرة اخري للاحتفال بالمئوية و هي لتصميم لوجو - شعار - له ..و سيتم الاعلان عن الفائز يوم 24 فبراير الحالي في ميدان داميانو سولي ..