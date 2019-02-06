مصر:جداريات مستوحاة من العصرالحجري الحديث في سفارةإيطاليا

انسامد - 6 فبراير - شباط - سيكون اول شئ تصافحه عيون زوار السفارة الايطالية بالقاهرة لوحات جدارية مستوحاة من لوحات كهف العصر الحجري الحديث والمسماة بكهف الغزال و هي جدارية عثر عليها في مرفأ بورتو باديسكو في بوليا .



قام الفنان جورجيو بيكايا بعمل لوحة ثلاثية الأبعاد حول هذا الموضوع وضعت على جدار خرساني في مقر السفير الايطالي بالقاهرة جيان باولو كانتيني .



و ذكر الفنان بجوار لوحته ان كهف مقاطعة ليتشي يعتبر اكبر موطن للوحات العصر الحجري الحديث في أوروبا" .



إنها عبارة عن ثلاثة آلاف رسم توضيحي تم اكتشافها عام 1970 من قبل سيفيرينو ألبيرتيني وأربعة من زملائه في كهوف في مساحة تصل الي 600 متر من الكهوف والأنفاق التي تقع على عمق حوالي ثلاثين مترًا تحت مستوى سطح البحر ولا يمكن لاحد الوصول إليها حاليًا إلا الخبراء.



ويقول الفنان انه كما هو الحال في الكهف نستطيع ان نري في الجدارية الصيادين والغزلان بالاضافة الي الأشكال التجريدية و بعض طقوس الشامانية".



وقال بيكايا "في اعمالي ، يكون البحث حاضراً جداً ولكنه رمزي جدا لان فني هو مسار اساسي نحو الضوء".



وذكر بيكاياان في جداريات الكهف هناك علامات على تنويعات لونية خفيةو انه استحضرها في عمله الفني علي هيئة بقع لونية دائرية بالاضافة للمتاهات و بعض الاشكال التي وضعها مثل الأيدي التي يمكنها ان تكون لمحاربين أو صيادين أو الشامان.



و يشير الفنان انه اضاف الي لوحته تحية خاصة لمصر بوضع مفتاح الحياة الفرعوني رمزا للالهة ايزيس.



و ذكرت صحيفة كورييري دي لاسيرا ان بيكايا متواجد بالقاهرة حيث يمثل ايطاليا و اوروبا في معرض يقام حتي 28 فبراير تحت رعايةالمركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة بعنوان "الفنانين في الإقامة" و يشارك فيه ثلاث فنانين (الآخران احدهما مصري والاخر صيني).



ينتمي بيكايا الي عائلة فنية فهو ابن الرسام التسعيني ماتيو و تشكلت موهبته بين ميلانو و بولونياو قام بعمل 3 ورش عمل الاولي في نوفارا و الثانية في لوكا و الثالثة في ليتشي ..



اكد الفنان في النهايةانه سيحضر البينالي القادم في البندقية.



