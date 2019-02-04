خافيير بارديم وريتشارد جير يطالبان بالافراج عن أوبن آرمز

أنسامد - 4 فبراير/ شباط/ - شارك الممثل الاسباني خافيير بارديم والممثل الاميركي ريتشارد جير في الحملة التي تطالب بالافراج عن سفينة منظمة Proactiva Open Arms غير الحكومية، التي تحتجزها حاليا السلطات الاسبانية في ميناء برشلونة.



وقال خافيير بارديم وريتشارد جير في رسالة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي "إذا كان إنقاذ الأرواح جريمة ، فأنا مجرم ، لأنني أدعم Proactiva Open Arms".



ونفى وزير البنية التحتية الاسباني خوسيه لويس أبالوس في جلسة استماع في البرلمان الإسباني أن احتجاز السفينة جاء نتيجة لقرار "تعسفي".



"إن إنقاذ الأرواح ليس جريمة. أطلقوا سراح أوبن آرمز. كن متواطئين" ، كانت ذلك النداء الذي أطلقه بارديم وجير في مقطع فيديو، إلى جانب الممثلين داني روفيرا وكلارا لاجو والصحفيان جوردي إيفولي وأندرو بوينافوينتي.



يظهرون في مقطع فيديو وهم يحملون لافتات تحمل اسم أوبن آرمز التي تم احتجازها في ميناء برشلونة منذ 14 يناير ، وحرمانها من الابحار لانقاذ المهاجرين في البحر المتوسط ​​قبالة سواحل ليبيا.



وقال أبالوس إن منع السفينة من الابحار في البحر المتوسط واحتجاز سفنية "آيتا ماري" في ميناء باساخيس يرجع إلى حقيقة أن السفن "انتهكت قانون الإنقاذ البحري".

