إنتحار مهاجر بإيطاليا بعد حرمانه من تصريح الاقامة

أنسامد في الاول من فبراير - انتحر مهاجر نيجيري، يبلغ من العمر 25 عاماً ، يوم الاثنين 28 يناير في مدينة تورتونا شمال إيطاليا بالقاء نفسه تحت عجلات احد القطارات بعد أن حرم من تصريح إقامة لأسباب إنسانية. أعلن هذا الخبر جياكومو مارتينو، رئيس قسم المهاجرين في مدينة جنوة ، في رسالة إلى مرتادي كنيسته، نشرت الليلة الماضية على شبكات التواصل الاجتماعي، وتناقلتها بعض الصحف.



وأضاف أنه كان في تورتونا طيلة اليوم، ومرت عليه لحظات صعبة وهو يحاول التعرف على ما تبقي من المهاجر النيجيري الذي القى نفسه تحت عجلات القطار، موضحا أنه سيرافقه حتى مثواه الاخير.



ونوه انه تقرر دفن الجثمان في كوروناتا. وأشار إلى أنه يصلي من أجله ومن أجل اسرته.



