مصر تحيي الذكرى الثامنة لثورة يناير

أنسامد - 25 يناير /كانون الثاني - يحتفل المصريون اليوم الجمعة بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بعد بقائه في الحكم لثلاثة عقود، وسط حالة من الهدوء في الشوارع والميادين.



ففي ميدان التحرير مهد الثورة المصرية كانت الامور طبيعية. كما غابت سيارات الشرطة عن ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض وميدان طلعت حرب القريبين. بينما تقوم شرطة المرور بتنظيم حركة المرور.



وتسير حركة المرور بصورة طبيعية، كما تعمل محطات المترو بشكل طبيعي دون اغلاق.



وفي صباح يوم الاربعاء الماضي قبل يومين من الاحتفال بذكرى الثورة، سمع أهالي منطقة المريوطية والهرم في الجيزة دوي انفجار هائل قادم من اتجاه الطريق الدائري بالمريوطية الساعة الثالثة فجرًا.



وكشف مصدر أمني أن صوت الانفجار نجم عن الاصطدام الشديد بين مركبتين.



ونفى مصدر أمني في تصريحات لصحيفة الاهرام ما بثته حركة "حسم" بشأن استهداف قوة أمنية أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية بنطاق محافظة الجيزة أول أمس الأربعاء.



الا أن البلاد شهدت حوادث ارهابية مع بداية العام الجديد، حيث استهدف تفجير حافلة للسائحين في المريوطية في الجيزة أودى بحياة 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري كان أيضا داخل الحافلة.



كما قتل ضابط شرطة خلال تفكيك عبوة ناسفة مزروعة أمام إحدى الكنائس في مدينة نصر بمحافظة القاهرة واصيب اثنان آخران جراء الحادث.



