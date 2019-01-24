وزير الثقافة الليبي:أوشكنا على القضاء على الإرهاب بدعم مصر

أنسامد - 24 يناير/ كانون الثاني/ - قال وزير الثقافة الليبي جمعة الفاخري إن بلاده أوشكت على القضاء على الإرهاب بدعم مصر ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.



وأضاف جمعة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط علي هامش زيارته للمعرض - أن العلاقات المصرية الليبية كانت دائماً قوية على كافة الأصعدة حتى في أصعب الأوقات، وذلك نظرا لتماسك الشعبين، مشيدا بتعاون مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي مع ليبيا في مواجهة الإرهاب.



وأكد وزير الثقافة الليبي أن هناك خطرا على الفكر العربي من دعوات التطرف والإرهاب والصراعات، وأنه لابد من تعاون الحكومات لاسيما المتقاربة لمحاربة الإرهاب، وتنبيه الأجيال القادمة من هذه المخاطر، وتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال الفكر والثقافة.



وأوضح أن معرض القاهرة للكتاب هو عرس دولي للكتاب؛ خاصة وأن هذه الدورة ذات طابع خاص نظرا لاحتفال المعرض باليوبيل الذهبي، مشيرا إلى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة متميزة لاختيار جامعة الدول العربية كضيف الشرف وكذلك المشاركة الكبيرة لبلاده والتي تدل على الجسر الثقافي القوي الذي يربط بين البلدين، مؤكداً أهمية الإطلاع على الإصدارات الجديدة وتقديم الكتاب الليبي للجمهور العربي رغم الظروف التي تمر بها ليبيا.



وأضاف أن الثقافة المصرية تدخل مرحلة جديدة بعد نقل المعرض إلى مكانه الجديد بمركز المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، معربا عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية التي تعد مكسبا جديدا للقراء العرب.



وعن برنامج زيارته لمصر، قال وزير الثقافة الليبي إنه سيجتمع مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لبحث التحديات التي تواجه الثقافة العربية والتحضير للدورة القادمة، وكذلك لدعوة مصر لحضور معرض الكتاب الليبي المقرر عقده في شهر أكتوبر القادم في طرابلس بعد فترة انقطاع دامت لمدة ٦ سنوات.



