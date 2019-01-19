احمد قذاف الدم: ما يحدث في ليبيا نتاج قرارات مجلس الأمن

أنسامد - 19 يناير/ كانون الثاني/ - نشر احمد قذاف الدم -ابن عم العقيد الليبي معمر القذافي - بيانا على صفحته الرسمية على فيس بوك أدان فيه مجلس الأمن الدولي، متهما أياه ودول أخري بأنهم وراء ما آل إليه الوضع في ليبيا الآن .



وقال في البيان :"أذُكر مجلس الأمن اليوم بأن ما يحدث في ليبيا هو نتاج قرارات المجلس المؤقر2011 .. والذي ينص علي حماية المدنيين ..



فدمرتموها بعشرات الالاف من الغارات الجويه .. ونشرتم فيها عشرات الالاف من المرتزقة والمتطرفين .



وما زال بعد سبع سنوات عجاف يتساقطوا شبابنا في كل مكان وتدمر مقدرات الليبيين من النفط الي المطارات الي المياه .. وتنهب مئات المليارات .. وعليكم تحمل النتائج والإعتذار للشعب الليبي ..



والعمل بجديه لتصحيح هذه الجريمه وما ترتب عنها .. لا أن تستمروا في إدارة الصراع بهذه البكائيات علي الوضع الليبي .



ونتهم اليوم الدول المهيمنه بعد هذه الحقائق المذهله بأنهم عاجزين " إذا أستخدمنا النوايا الحسنه " .. أو أنهم يديرون الصراع ولا يريدون إنهائه .. وعليهم أن يرفعوا أيديهم .. ويتركوا شعبنا يتدبر أمره .. وهو يملك الإراده والقدره علي الخروج من تحت الركام ..



وبناء دولتهم التي هدمتموها 2011 .



ولا شكر الله سعيكم .



احمد قذاف الدم