غسان سلامة:افتتاح مكتب للبعثة الأممية في سبها هذا العام

أنسامد - 14 يناير/كانون الثاني - في زيارة هي الأولى له إلى الجنوب الليبي منذ توليه منصبه، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إن البعثة الأممية تنوي افتتاح مكتب لها في سبها هذا العام.



وأضاف غسان سلامة خلال اجتماع بأعيان ومشايخ وأكاديميين في سبها أن هذه الزيارة هي أول زيارة عمل تقوم بها لجنة أنشأتها البعثة في 1 يناير 2019، اسمها "اللجنة الخاصة بالجنوب"، تضم أعضاء يمثلون الجوانب السياسية والإنمائية والإنسانية.



وأشار إلى أن البعثة ستفتتح قبل نهاية هذا الشهر مكتباً لها بنغازي، معربا عن أمله بافتتاح مكتبا للبعثة في سبها خلال هذا العام.



وأضاف " سنسعى جاهدين لوضع ترتيبات أمنية وللتوسط بين مختلف الفرقاء وللتفاهم إن كان ذلك ممكناً واللجوء للعقوبات إذا اضطررنا في مختلف أصقاع ليبيا، وفي الجنوب تحديداً".



وتابع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "جئنا إلى ليبيا ليس لخدمة الطبقة السياسية ولكن لخدمة الناس"، معرباً عن سعادته بمساهمة البعثة بالتنسيق مع الحكومة خلال الفترة الماضية من خفض سعر الصرف وبالتالي انخفاض أسعار السلع.



واعتبر سلامة أن مؤسسات الدولة الحالية دون المستوى وتعصف بها الخلافات الداخلية وآن الأوان أن نبحث لترتيب البدائل، مضيفا "أنا لا أتحدث عن أشخاص ولكن عن مؤسسات. هناك تلاق ممكن بين إرادة الليبيين وإرادة المجتمع الدولي للخروج من هذا الانسداد السياسي".



