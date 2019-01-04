غموض مازال يكتنف عودة سوريا للجامعة العربية

انسامد - 4 يناير/ كانون الثاني - برغم صمت القاهرة " الرسمي " علي مسألة عودة سوريا الي الجامعة العربية وما يتردد حول جهود مصرية بهذا الشأن، أقرت مصادر خبيرة بملف العلاقات مع دمشق بأن نظام اﻷسد بات يسيطر علي اﻷوضاع في سورية وأنه اﻷكثر قوة حاليا من خصومه ، واعتبرت أن هذا اﻷمر يعزز من وضعه الاستراتيجي العربي والاقليمي وحتي الدولي، وخاصة فيما يلقاه من دعم كبير من موسكو ، الي جانب تحالفه مع ايران كقوة اقليمية.



فيما ذكرت مصادر عربية بالقاهرة أن ملف عودة سوريا الي الجامعة ومشاركتها في قمة بيروت التي سوف تلتئم 19 و20 يناير مازال يكتنفه الغموض.



وأكدت علي عدم وجود تحركات بشأنه، ولم يطرح علي طاولة التداول حتي اﻵن بين العواصم المعنية وفي مقدمتها القاهرة، مضيفة أن مصر لن تكون في واجهة القيام بجهد دبلوماسي بشأن هذه القضية حتي لا يصطدم بمواقف معارضة من حلفاء علي رأسهم السعودية، التي شككت في أن تقبل بسهولة بعودة مجانية لنظام اﻷسد دون تغيير بسياساته " علي اﻷقل " وادخال سياسات تبرر القبول به.



ويبدو أن حضور اﻷسد القمة الاقتصادية مايزال محل شك كبير، سواء مع ضيق الوقت المتبقي علي القمة ،أو بطء الحركة من جانب نظامه في التعامل مع الوضع الداخلي.



ويبدو في سياق معطيات الحركة "غير المعلنه"الرامية الي اعادة سورية للجامعة والغاء قرار تعليق العضوية نشاط الدور والجهد الروسي "بأكثر من أي جهد عربي، حتي من حلفاء دمشق "علي خلفية تسويق موسكو مسئولية ارتماء سوريا " رغم أنها حليف قديم وربما الحليف العربي الوحيد" في احضان ايران، والمصير الذي كان يتهدد وحدتها كدولة مركزية في مواجهة خصم وعدو يتماس معها " اسرائيل " وهي حجة لاقت قبولا الي حد كبير من جانب دول عديدة .



وفي شأن القمة الاقتصادية أكدت المصادر أنه ليس مطروحا علي أجندتها أية قضايا سياسية او حتي مالية تتعلق بالوضع المالي للجامعة وازمتها المالية "من جراء عدم الالتزام بدفع الحصص والتي لم تتجاوز 50% في ميزانية 2018 " .



فيما أكدت علي أن القمة ستعقد بمن حضر من القادة ، ولن تتأثر بغياب او تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية، لافتة الي أن القمة لديها جدول اعمال ومشروعات واستراتيجيات تم مناقشتها واعتمادها علي كافة المستويات خاصة من جانب المجلس الاقتصادي وسوف يرفعها اجتماع سابق لوزراء الخارجية يوم 18 يناير لكي تقوم باعتمادها.



وجددت ثقتها في اﻵمال الكبيرة المعقودة علي نجاح لبنان والجامعه بالعبور بها تفاؤلا بقمة مارس 2002 التي عقدت في ظروف كانت أكثر سوءا وخرجت بقرارات مهمة برغم انخفاض مستوي التمثيل بها.



الصورة: الرئيس السوري بشار الأسد