شرم اللولي بمرسي علم افضا شواطئ الشرق الاوسط

أنسامد -31 ديسمبر/ كانون الأول - أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحية عن حصول شاطئ (شرم اللولي) بمرسى علم على المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 شواطئ في الشرق الأوسط لعام 2018، وذلك حسبما أفادت وكالة انباء الشرق الاوسط.



وأشارت الهيئة إلى أن شاطئ (شرم اللولي) حصد العديد من الأصوات، والتي تفوق بها عن الشواطئ العربية، منوهة إلى أنه بهذا الفوز استطاعت مصر أن تحجز مكانا ضمن أجمل شواطئ العالم.



وأوضح البيان أن شاطئ (شرم اللولي) جاء كذلك ضمن أفضل 25 شاطئا في العالم والأول في الشرق الأوسط، وذلك ضمن التقييم الذي يصدره موقع (تريب أدفايزر) المختص بالسفر والسياحة حول العالم، والذي يصل عدد زائريه إلى نحو 340 مليون زائر شهريا، وأكثر من 320 مليون رأى وتعليق عن أكثر من 4.9 مليون مكان إقامة ومطعم ومعالم سياحية جاذبة للسائحين.



ووصف مرتادو الموقع مرسى علم بأنها "قطعة صغيرة من الجنة"، وقال آخرون "إنها الرحلة الأفضل التي خاضها طوال حياته"، وذلك حيث تتميز مرسى علم بشواطئها الرائعة ذات الرمال المسطحة المطلة على سلسة جبال خلابة، فضلا عن الحياة البحرية من الشعاب المرجانية المتنوعة.



جدير بالذكر أن شاطئ (شرم اللولي) كان قد حصل على المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 10 شواطئ في الشرق الأوسط لعام 2017.



