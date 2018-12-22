إنقاذ 307 مهاجرين غير شرعيين قبالة الساحل الليبي

أنسامد - 22 ديسمبر/ كانون الأول - أعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز"، إنقاذ 307 مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط.



وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد 24 ساعة فقط من وصولنا إلى البحر المتوسط، أنقذت السفينة قاربين كانا على وشك الغرق على متنهما أكثر من 200 شخص، رجال وحوامل وأطفال».



وأضافت أنه تم إنقاذ قارب ثالث على متنه 29 امرأة وخمسة أطفال و56 رجلًا.



ومدد الاتحاد الأوروبي مهمة عمل بعثته في البحر المتوسط «صوفيا» حتى 31 مارس 2019.



وتهدف عملية «صوفيا» لتعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط وتعقب المهربين.



