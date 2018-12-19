شركة"فايبربلاست"الإيطالية تحقق أرباحا في 2018 وتتجه نحو مصر

أنسامد - 19 ديسمبر /كانون الأول / - حققت شركة "فايبربلاست "،الشركة الأولي في سردينيا في طليعة تصميم تصنيع الأنابيب والخزانات من الألياف الزجاجية المصنوعة من مواد حرارية بلاستيكية مقواه خاصة بالمصانع والبنية التحتية، أرباحا كبيرة عام 2018 وتتجه بذلك نحو العالمية.



جاء ذلك في تصريحات لرئيس شركة "فاييربلاست" السيد ماسيمو لوليري لوكالة الأنباء لإيطالية في القاهرة.



وأضاف أن مؤشر الربحية Ebitda سلط الضوء على أرباحا تقدر ب 16% وأشار أن الشركة تنوي عام 2019/2020 فتح مكتب لإنتاج الفيبرجلاس في مصر.



وذكر السيد لوليري أن فايبربلاست لديها بالفعل في مصر تمثيلا تجاريا" مضيفا "الآن نحن بالفعل مهتمون بمدينتي الإسكندرية وبورسعيدأيضا بفضل الحوافز الهامة التي تمنحها الحكومة المصرية". واضاف "هاتان المدينتان الساحليتان تكتسبان أهمية كبيرة فهما في تصنيف "المناطق الحرة العامة والخاصة" (مناطق الاستثمار العام والخاص) وسوف تستفيد فاييبربلاست من حوافز كبيرة، يمكن أن تكون ذات طبيعة مالية في حالة ما إذا إفتتحت الشركة مركزا للإنتاج في مصر مستقبلا".



وأشار أن هذا المصنع سيضاف إلى مصنع سردينا وسيصبح جسرا ليس فقط للوصول للعالمية ولكن أيضا لزيادة الأعمال ليس فقط في مصر ولكن أيضا في وسط أفريقيا والشرق الأوسط وبشكل خاص في سلطمة عمان، حيث أبرم اتفاق تعاون مع مجموعة صناعية مهمة جدا، بجانب قطر والإمارات العربية المتحدة .



في أكتوبر الماضي أعلنت فايبربلاست عن إبرام عقد لمدة 4 سنوات مع مصر بمبلغ مليون يورو من أجل أنشاء أكبر مصنع لإنتاج الأسمدة في العالم في العين السخنة (140 كم من السويس).

