إيطاليا ترحب بتعليق سفينة أكواريوس أنشطتها في البحر المتوسط

أنسامد - 7 ديسمبر/ كانون الأول - رحب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بتعليق أنشطة سفينة إنقاذ المهاجرين (أكواريوس) في مياه البحر المتوسط.



وقال سالفيني - في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) - إن إعلان سفينة أكواريوس إنهاء أنشطتها يعني عددًا أقل من رحلات مغادرة المهاجرين، وعمليات إنزال أقل، وعدد أقل من الوفيات.



وعلقت منظمتا (أطباء بلا حدود) و(إس إو إس - مديتراني) غير الحكوميتين - أمس الخميس - عمليات السفينة (أكواريوس) للإنقاذ في البحر المتوسط.



ويتبنى ماتيو سالفيني سياسة متشددة إزاء قضية الهجرة، حيث أغلق موانئ إيطاليا أمام سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين.



وشهد يونيو الماضي بداية أزمة "أكواريوس" التي كانت تقل 629 مهاجرًا أنقذتهم قبالة السواحل الليبية، حيث منع سالفيني السفينة من إنزال المهاجرين في الموانئ الإيطالية، كما رفضت مالطا أيضا استقبال المهاجرين حتى تدخلت أسبانيا وسمحت بإنزال ركاب السفينة بعد أسبوع من بقائهم عالقين في المياه.



