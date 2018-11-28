مرصد المصارف والشركات يعلن اصدار التقديرات الجديدة

انسامد 28 نوفمبر/تشرين الثاني/ اصدر مرصد المصارف ومؤسسات الاقتصاد والمالية Osservatorio Banche-Imprese di Economia e Finanza تقرير التقييمات الجديدة الخاصة بالقيمة المضافة للمناطق الترابية الايطالية. واظهرت التوقعات الاخيرة، حسب ما جاء في مقدمة التقرير، تباطؤ النمو الاقتصادي لايطاليا في العام الجاري (+ 1.4 في المائة) وكذلك في الاعوام الخمسة المقبلة( من 2019 الى 2023) التي ستسجل متوسط نمو سنوي قدره (0.8 في المائة). واشار التقرير الى استمرار الضعف الهيكلي للاقتصاد الايطالي، الذي قد يتسع في بعض الحالات وبصورة خاصة في مجالي العجز والديون العمومية قياسا الى ما كانا عليه سابقا.



وتوقع التقرير ان يكون النمو في المناطق المتعثرة اقتصاديا اقل، وذلك مقارنة مع متوسط النمو الوطني ومتوسط نمو المناطق الاخرى الايطالية.



وتوقع تقرير مرصد المصارف والشركات ان يبلغ معدل النمو السنوي نسبة (0.6 في المائة) في الاعوام الخمسة المقبلة2019-2023 ( 0.7% في مناطق الشمال الغربي، 0.8% في مناطق الشمال الشرقي و 0.9 % في وسط ايطاليا).



وبعد فترة 2015-2017 توقع التقرير ان تتسع فجرة النمو الخاصة بالمناطق المتعثرة اقتصاديا ( جنوب ايطاليا) قياسا الى المناطق الكلية الاخرى للبلاد، واشار التقرير الى ان معدل النمو في الجنوب لن يكون قادرا على الوصول الى معدلات ما قبل الازمة في عام 2018، وذلك مقارنة بديناميكية المناطق الكلية الاخرى مثل (الشمال الشرقي) الذي بلغ فعلا معدل ما قبل الازمة ومع مناطق الشمال الغربي ووسط ايطاليا التي تتجه نحو بلوغه في الاعوام الثلاثة المقبلة. ويقدر المرصد ان يكون قطاع الصناعة، بالمعنى الضيق، وقطاع البناء بالمعنى الواسع، قاطرتا النمو في الفتررة الخماسية (2019-2023). الصورة: سالفاتوري ماتاريزي، الرئيس الجديد للمرصد