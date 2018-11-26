انضمام الزورق أوباري لقوات حرس السواحل الليبية

أنسامد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني - اعلن الناطق باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، انضمام زورق جديد تحت اسم «أوباري» إلى قوة حرس السواحل قادمًا من ميناء مسينا بإيطاليا، بعد يومين من وصول الزورق فزان.



ووصل الزورق المذكور إلى قاعدة طرابلس البحرية ظهر السبت، حيث جرى له استقبال بحري من قبل بعض قيادات وأفراد حراس السواحل، وبترحيب القطع البحرية الراسية في القاعدة البحرية من خلال إطلاق الصافرات.



وأضاف قاسم أن الزورق من طراز (ccrrubia) ويبلغ طوله 27 مترًا بعرض سبعة أمتار وغاطس متران.



وأشار إلى أن طاقمًا فنيًا من أفراد حرس السواحل توجه في وقت سابق إلى إيطاليا لإجراء تدريبات تشغيلية وفنية على الزورق استمرت لمدة أربعة أسابيع، وفور انتهائها تم تسلمه والإبحار به مباشرة إلى طرابلس.



واوضح قاسم أن الزورقين يدخلان ضمن الدعم الإيطالي لحرس السواحل تقديرًا لجهوده المبذوله، وتأكيدًا على استمرار التعاون البناء في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الظواهر غير القانونية في المياه البحرية الليبية، وضمن الإطار العام لاتفاقية 2008.



ونوه الناطق باسم البحرية الليبية: «رغم بعض ملاحظاتنا الفنية والتكتيكية على الزورقين المستلمين، وعلى تلك التي قبلهما من الزوارق، فإنهما مع سابقيهما تشكل إضافة لقوات حرس السواحل في تأدية المهام المناطة بها كافة، وخاصة في مجال الدوريات والمراقبة والاستطلاع وإنفاذ القانون في البحر، وفي مراقبة الصيد البحري، ومراقبة البيئة البحرية، إضافة لمكافحة الأنشطة غير الشرعية في البحر، وغير المرخص لها».



ووفقا للعميد ايوب قاسم، هناك عدد (10) قوارب ساحلية سريعة (فايبر) ذات محركات داخلية بطول ( 10) متر من المنتظر تسليمهما خلال الفترة القادمة.



واوضح ان هذه القوارب سوف تستخدم في التدخّل وإنفاد القانون في المناطق القريبة من الساحل، وحماية الموانئ، ومراقبة وحماية مناطق المخطاف، وهي تندرج في إطار هذا الدعم والتعاون.



وقد توجهت الأطقم التشغيلية لها إلى إيطاليا وعدد افرادها (20) فرداًدً مع مشرفين إثنين، وفترة التدريب ستستغرق شهرا.



