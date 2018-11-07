تقلص تدفقات الهجرة نحو إيطاليا بنسبة تجاوزت الـ80بالمئة

انسامد - 7 نوفمبر - تشرين الثاني - أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، تقلص تدفقات الهجرة نحو إيطاليا بنسبة تجاوزت الـ80%، وفقًا لوكالة «آكي» الإيطالية.



وتعليقًا على بيانات الهجرة المحدثة من قبل وزارة الداخلية، الثلاثاء، قال سالفيني إنه «اعتبارًا من 1 يناير الماضي وحتى الآن، وصل إلى إيطاليا 22.167 ألف مهاجر، وهم أقل من الفترة نفسها العام 2017 بنسبة 80.62%، عندما عبر البحر المتوسط 114.356 ألف مهاجر ووصلوا إلى سواحلنا».



وتابع نائب رئيس الوزراء: «لقد تمكنا حتى الآن من تحقيق تقليص بحاصل 92 ألف مهاجر»، قائلاً: «في حين يواصل الآخرون الكلام، نتابع نحن الفعل»، ففي «الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كان عدد المهاجرين الوافدين قد بلغ 13.589 ألف مهاجر»، واختتم: «إنهم أقل بنسبة 77.44% عن الفترة نفسها من العام السابق».



ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، فإنه منذ يونيو الماضي، وصل إلى سواحل روما 8468 مهاجر، بينما كان عددهم العام الماضي في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 54.128 ألف شخص.



وذكر بيان الداخلية أن «مراكز استقبال المهاجرين كانت في يناير الماضي، تستضيف 183.732 ألف مهاجر، وفي يونيو 167.723 ألف، و148.875 ألف حتى 15 أكتوبر»، لافتًا إلى أن «طلبات اللجوء قد تقلصت هي الأخرى من نحو 100 ألف إلى ما يقرب الـ40 ألفًا فقط».



وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.



