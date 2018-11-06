انطلاق مهرجان قرطاج السينمائي

انسامد - 6 نوفمبر - تشرين الثاني - افتتح نجيب عياد، المدير العام لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، الدورة التاسعة والعشرين و التي ستستمر حتي 10 نوفمبر ولأول مرة بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بحضور كل السينمائيين المشاركين فى المهرجان والضيوف من كل الدول العربية والأفريقية، وبحضور النجوم المصريين ليلى علوى وفتحى عبد الوهاب.



بدأ حفل الافتتاح بفقرة فنية استعراضية قدمتها الفنانة التونسية سندس بلحسن، والتى استمرت فيما بعد فى تقديم فقرات حفل الافتتاح، وقدمت فى بداية الحفل المنتج نجيب عياد الذى قال كلمته شاكرا كل الجهات الداعمة، مؤكدا أهمية الثقافة فى مواجهة الإرهاب.



بعدها قدمت الفنانة سندس بلحسن، مقدمة حفل الافتتاح، أعضاء لجان التحكيم للمسابقات المختلفة فى المهرجان واحدا تلو الآخر، وصعدوا جميعا على خشبة المسرح، وهم ثلاث لجان، لجنة تقوم بتحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وأخرى تحكم الأفلام التسجيلية، وآخر لجنة تقوم بتحكيم أفلام العمل الأول، والتى تحمل اسم مؤسس المهرجان الطاهر شريعة. وفى نهاية حفل الافتتاح تم عرض الفيلم المغربى "بلا موطن" للمخرجة نرجس نجار .



أيام قرطاج السينمائية هو مهرجان سينمائي كان ينتظم بتونس كل سنتين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) وأصبح بعد ذلك مناسبة سنويّة يكون موعدها مع الجمهور مابين شهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من كلّ عام، وقد تأسس عام 1966 ببادرة من الطاهر شريعة، وتشرف عليها لجنة يرأسها وزير الثقافة وتتكون من مختصين في القطاع السينمائي. أيام قرطاج السينمائية هو أقدم مهرجان سينمائي في دول الجنوب لا يزال يعقد دوراته بانتظام. وهي إحدى ثلاث تظاهرات فنية تستكمل بعضها، إذ نجد كذلك أيام قرطاج المسرحية وأيام قرطاج الموسيقية.



ومنذ سنة 2015 أصبح المهرجان يعقد سنويا .



