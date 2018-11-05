السيسى: تصويب الخطاب الدينى أحد أهم المطالب التى نحتاجها

انسامد - 5 نوفمبر/ تشرين الثاني - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أن تصويب الخطاب الدينى يعد أحد أهم المطالب التى تحتاجها المنطقة والعالم الاسلامي ولا يمكن أن تكون مفردات وأفكار كان يتم التعامل بها من ألف سنة وكانت صالحة فى عصرها ونقول أنها يمكن أن تكون صالحة فى هذا العصر.



وطالب الرئيس السيسى فى مداخلة خلال جلسة "دور القادة فى بناء واستدامة السلام" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بضرورة إيجاد مفردات لخطاب دينى يتناسب مع هذا العصر، ويمكن بعد مرور 50 عاما نحتاج الى تطويرها أيضا بتطور المجتمعات، لافتا إلى أننا لا نتحدث عن تغيير دين ولكن كيفية اقناع أصحاب العقول والرأى والمعنيين بهذا الامر بأن هناك مشكلة حقيقية فى خطابه وفهمه للدين الذى يتعامل به فى هذا العصر.



وأشار السيسى الى أن قيامه بإطلاق تصحيح أو تصويب الخطاب الدينى لأن الصراعات متمركزة فى هذه المنطقة بغض النظر عن فكرة المؤامرة ولابد أن نتوقف عن هذا الحجم الضخم من الصراعات فى المنطقة وأكبر نسبة للاجئين والضحايا.



وذكر الرئيس أنه لدينا قوانين البناء الموحد منها بناء الكنائس فى مصر حيث مضى 150 عاما قبل إخراج هذا القانون، مضيفا أنه قبل ذلك لم نفكر فى مصر فى بناء دور عبادة للمواطنين غير المساجد والأن أصبحت الدولة معنية فى أن تبنى فى كل مجتمع جديد كنائس لمواطنيها لان لهم الحق فى العبادة كما يعبد الجميع. وتابع «الدولة معنية فى بناء كنيسة فى كل مجتمع جديد حتى القديمة، لهم الحق فى العبادة كما يعبد الجميع، ولو إحنا عندنا ديانات أخرى سنبنى لهم دور عبادة، ولو عندنا يهود هنبني لهم معابد. لأن ده حق المواطن فى عبادة ما يشاء، أو لا يعبد لأن ده موضوع منتدخلش فيه».



