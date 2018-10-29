تدريب اوروبي منظمات ليبية على مهارات التواصل ومعرفة الهجرة

أنسامد - 29 أكتوبر /تشرين الأول - أنهى المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) الدورة التدريبية الثالثة، التي استهدفت تدريب 27 من منظمات المجتمع المدني الليبي على مهارات التواصل ومعرفة الهجرة بدعم من الاتحاد الأوروبي.



وقال بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن الدورة التدريبية تركزت على تعزيز «قدرات التعاون والتنسيق - التشبيك لدى منظمات المجتمع المدني وهجرة العمالة والهجرة والتنمية» لمنظمات المجتمع المدني الليبية العاملة في مجال الهجرة بحضور ممثل الفريق الوطني الليبي لأمن وإدارة الحدود.



وعُـقدت ورشة العمل التدريبية، التي أشرف عليها المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، في إطار أنشطة برنامج «الإدارة الاستراتيجية المؤسسية للهجرة في ليبيا» للمركز الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.



وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير آلان بوجيا، «إننا نعتقد أن المجتمع المدني قادر على التأثير من خلال إضافاته إلى جهود الجهات المعنية الأخرى، في مواجهة تحديات الهجرة والاستفادة من فرصها، خاصة في أفق إعادة الإعمار والتنمية. ومن خلال هذا التدريب، فنحن نساعدهم على المساهمة في الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها السلطات الليبية، بطريقة مفيدة لجميع الليبيين».



وجرت فعاليات ورشة العمل التدريبية خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري بتونس بمشاركة ممثلي 27 من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة في ليبيا، لتعزيز قدراتها على التواصل ومعرفتها بموضوع الهجرة.



وأوضح بيان البعثة الأوروبية أن المشاركين في الورشة التدريبية «تلقوا تدريبًا مكثفًا من قبل خبراء رفيعي المستوى، لتعزيز مهارات المجتمع المدني الناشئ في التعاون والتنسيق والتواصل. كما أُتيحت لهم الفرصة للتعرف على موضوعات الهجرة الرئيسية، مثل هجرة اليد العاملة والعلاقة بين الهجرة والتنمية».



ونوه البيان أن «الدورة الثالثة تندرج في إطار سلسلة من أنشطة تعزيز القدرات ضمن البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، المنفذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة». مشيرًا إلى أن الدورتين التدريبيتين السابقتين خصصتا لمهارات تطوير المشاريع وفهم الأطر القانونية المتعلقة باللجوء والحماية الدولية.



وأكد عضو الفريق الوطني الليبي لأمن وإدارة الحدود، حسن بن نوارة، «أهمية التعاون الممتاز والبناء والمستمر مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة والاتحاد الأوروبي»، منوهًا إلى «أن هذه الورشة ستستمر في إعداد منظمات المجتمع المدني الليبية للوفاء بأداء واجباتها تجاه ليبيا».



كما أكد رئيس فريق برنامج «الإدارة الاستراتيجية المؤسسية للهجرة في ليبيا» بالمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، الدكتور محمد قريعة، دعم المركز للأجيال الجديدة من منظمات المجتمع المدني الليبية من أجل وضع سياسات للهجرة قائمة على الأدلة ومنسقة ومستدامة.



وأشار بيان البعثة الأوروبية إلى أن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة يدعم الإدارة الليبية على المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن المجتمع المدني والأكاديميين الليبيين، في جهودهم لتطوير الظروف والمتطلبات اللازمة لحوكمة فعالة للهجرة بفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي.



وتركز أنشطة البرنامج على تحسين إدارة الهجرة، ومساعدة الإدارة الليبية على تحسين الهياكل والآليات والإجراءات المتعلقة بإدارة الهجرة ودعم إعادة إدماج ليبيا في الحوارات الإقليمية والدولية بشأن الهجرة.



