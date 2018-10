المغرب : بناء “أطول برج” في إفريقيا

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - أعلنت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا شروعها في بناءما يمكن اعتباره أطول برج في القارة السمراء بالعاصمة الرباط، ابتداء من الاول من نوفمبر و سيتم التسليم في 30 مايو 2022 وأكدت المجموعة المصرفية في بيان صحفي أن هذا البرج، الذي أطلقت عليها اسم "Bank of Africa Tower"، سيتكون من 55 طابقا ويصل طوله إلى 250 مترا.



كان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، قد اعلن في وقت سابق أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات: سكنى، إدارى، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً.



وقالت المجموعة المصرفية المغربية، التي يقودها الملياردير المغربي عثمان بنجلون، إن اختيارها وقع على مجموعة "BESIX Group S.A" الإماراتية و"TGCC" المغربية لتصميم وبناء هذا البرج الذي سيكون أطول ناطحة سحاب في المغرب وإفريقيا.



و قد تو توقيع عقود الانشاء في 4 اكتوبر بمدينة دبي.



وسيضم برج "Bank of Africa Tower" فندقا فخما ومكاتب وشققا سكنية فاخرة؛ وسيتم تشييده وفق أحدث المعايير الدولية، وأكثرها تطورا في العالم.



وعبر عثمان بنجلون، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، عن ثقته التامة في مجموعة "BESIX" لتشييد هذا البرج، نظرا للخبرة التي تتوفر عليها في هذا المجال.



وأضاف بنجلون: "نحن نتقاسم الأهداف المشتركة نفسها حتى يكون هذا البرج التابع لمجموعتنا مفخرة للمملكة المغربية والقارة الإفريقية".



يقول ريك فندربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة BESIX: "سيكون برج بنك أفريقيا احد الابنية الفاخرة بالمدينة ، وأنا فخور برؤية BESIX المشاركة في بنائه في المغرب ، وهي مملكة كان من دواعي سرور العمل فيها في السنوات الأخيرة..ويمكن لبنك أفريقيا الاعتماد على خبرتنا العريقة في بناء ناطحات السحاب ".



يضيف يوهان بيرلانت ، رئيس مجلس إدارة BESIX: "إن برج بنك أفريقيا يتناسب تمامًا مع تقاليد BESIX للتميز ، وسوف يتميز بجانب الجودة والابتكار بالجمالياتو الاناقة فهو يعد فعليا من أجمل إنجازاتنا ".



ويضم برج "Bank of Africa Tower" قاعة للعروض تتسع لـ 350 مقعدا، ومرافق للخدمات ومحلات تجارية بالطابق الأرضي، ومكاتب بالطوابق الـ12 الأولى، وجزءا سكنيا من الطابق 13 إلى الطابق 26، وفندقا فاخرا بالطوابق العليا. كما ستخصص الطوابق الأربع العليا الأخيرة لانشاء شققا فاخرة، وقام بتصميمه الهندسي كل من المهندس المعماري الإسباني رافاييل دولا هوز، والمهندس المعماري المغربي حكيم بنجلون.



وسيشكل هذا المشروع، الذي سيتطلب إنجازه ميزانية تناهز قيمتها 3 مليار درهم، أحد المكونات الأساسية للبرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط 2014- 2018 "الرباط.



تقع مجموعة BESIX في بروكسل ، بلجيكا ، و تنشط اعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا ، وخاصة في قطاع البناء.



تشمل الإنجازات الأخيرة في هذا المجال بعض المباني الأكثر شهرة في العقود الأخيرة ، بما في ذلك برج خليفة في دبي ، أطول برج في العالم ، وفندق فور سيزونز في المنامة ، ومسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي ، فندق ميريديان ومدينة النيل في القاهرة ، وبرجين CBX و Carpe Diem في باريس ...



مجموعة BESIX معروفة جداً في المغرب منذ أن أنهت بالفعل توسعة ميناء طنجة المتوسط الثاني وبنت منتجع مازاكان الساحلي.