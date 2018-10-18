مصر:الاتحاد الأوروبي يطلق مسابقته الـ١١ للتصوير الفو

انسامد - 18 اكتوبر - تشرين الاول - اطلق وفد الاتحاد الأوروبي في مصر مسابقته السنوية الحادية عشر للتصوير الفوتوغرافي والتي تستهدف المصورين الهواة. وتعتبر المسابقة تقليد يحرص عليه الاتحاد الأوروبي كجزء من دوره في دعم الثقافة وتشجيع المواهب بجانب تسليط الضوء على الأنشطة المختلفة التي يقوم بها في مصر. وتعقد مسابقة التصوير الفوتوغرافي هذا العام تحت عنوان "وصف مصر الحديثة"، ويأتي ذلك فى إطار احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى ال 210 لصدور كتاب "وصف مصر" والذي أصدرته لجنة العلوم والفنون في مصر (المجمع العلمي المصري) في عام 1809. وقد وثّق الكتاب الحياة في مصر من مختلف جوانبها الثقافية والبيئية والجغرافية، ويعتبر الكتاب علامة مميزة في تاريخ التعاون الثقافي الممتد بين مصر وأوروبا، كما أنه من ضمن أهم الدراسات التاريخية في تاريخ مصر الحديث.



ودعا الاتحاد الأوروبي جميع المصورين الهواة للمشاركة في تسجيل مختلف جوانب الحياة اليومية في مصر لإيمانه بثراء الثقافة المصرية بالعديد من الملامح الفريدة التي تستحق التسجيل. يهدف الاتحاد الأوروبي من خلال عنوان المسابقة هذا العام إلى إعادة تسجيل حياة المصرين في القرن ال 21، لكي تكون مرجعا للأجيال القادمة كما هو حال كتاب "وصف مصر".



وسيتم اختيار الصور على أساس مدى إظهارها لنمط الحياة المعاصرة في مصر؛ سواء من خلال توضيح طبيعة الأعمال والحرف الحالية، أو وسائل الموصلات وشكل العلاقات بين أفراد الأسرة، وكما حرص علماء لجنة العلوم والفنون على تسجيل ملامح الثقافة المصرية، فإن الاتحاد الأوروبي يشجع المتسابقين أيضا على إعادة زيارة الثقافة المصرية في عام 2018 من خلال تسليط الضوء على جوانبها المختلفة مثل مظاهر الغناء والاحتفال في مصر وغيرها من الموضوعات.



يحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز. كما ينظم الاتحاد الأوروبي معرضا لأفضل ثلاثين صورة، بالإضافة إلى طباعة الصور الـ 12 الأولى على تقويم عام 2019 لوفد الاتحاد الأوروبي. واخر موعد للاشتراك السبت الموافق 17 نوفمبر 2018. يذكر أن مسابقة الاتحاد الأوروبي في مصر للتصوير الفوتوغرافي للهواة تنظم سنويا منذ عام 2008. وقد شهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 140 شخص، وكانت المسابقة تحت عنوان "الوجهات المفضلة في مصر".



