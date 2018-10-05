مصر تشارك في الدورة الثالثة للقمة العربية الأوروبية

انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، أنه سيزور اليونان نهاية شهر أكتوبر الجاري؛ للمشاركة وتمثيل مصر في الدورة الثالثة للقمة العربية الأوروبية، والمقرر عقدها في العاصمة اليونانية "أثينا" يوم التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير التجارة والصناعة مع ميشيل خريستوس سفير اليونان بالقاهرة والذي تناول سبل تعزيز وزيادة مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل حالة الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال المرحلة الحالية.



وأوضح وزير التجارة - في بيان اليوم الجمعة - أنه سيقوم على هامش الزيارة بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة اليونانية، مع مسئولي غرف التجارة والصناعة وعدد من الشركات اليونانية المهتمة بالاستثمار في مصر، كما يجرى التنسيق مع الجانب اليوناني لعقد اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس الأعمال المصري اليوناني خلال الزيارة.



وقال نصار، إن الاجتماع تناول إمكانية إقامة تحالف أعمال بين الشركات المصرية ونظيرتها اليونانية للتعاون في مشروعات مشتركة في دول أخرى، خاصة في مجالات التشييد، والبناء، والنقل، والسياحة، والبنوك، والصناعات الطبية، والكيماوية، والغذائية، والأثاث باعتبار اليونان بوابة مصر لدول البلقان ومصر بوابة اليونان إلى الدول الأفريقية والتي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة.



وفيما يتعلق بالتجارة البينية بين مصر واليونان.. أشار نصار إلى أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها كل من مصر واليونان، إذ بلغت الصادرات المصرية لليونان 148 مليون دولار خلال خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري، بينما بلغت الواردات المصرية من اليونان 173 مليون دولار خلال نفس تلك الفترة.



وأوضح أن أهم الصادرات المصرية للسوق اليوناني تتمثل في المنتجات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، بينما تعد الحاصلات الغذائية، ومواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونية، والصناعات الغذائية أهم الواردات المصرية من اليونان.



وأشار إلى وجود 125 شركة يونانية عاملة بمصر بحجم رأس مال مصدر يبلغ 227.65 مليون دولار تتنوع مجالات عملها في قطاعات التمويل، والصناعة، والخدمات، والإنشاءات، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى ضرورة زيادة تلك الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من خلال تكثيف الندوات والاجتماعات بين الجانبين للتعريف بفرص الاستثمار في مصر وكذا تكثيف الاجتماعات الثنائية لرجال الأعمال من البلدين.



من جهته، أكد ميشيل خريستوس سفير اليونان بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر ورغبة الشركات اليونانية وخاصة شركات المقاولات التواجد في السوق المصري.



وأشار إلى رغبة الشركات اليونانية التعاون مع نظيرتها المصرية فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا في المجالات التي تتميز فيها الصناعات اليونانية بشكل كبير ومنها الصناعات الغذائية، والمزارع السمكية، ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة.



