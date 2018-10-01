اقتصادية أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وألمانيا

أنسامد - الاول من اكتوبر - بحث سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مع ليبوربو ستيللينو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة ابوظبي وايطاليا من خلال تعزيز الشراكات المشتركة بين شركات القطاع الخاص من الجانبين بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال في أبوظبي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الواعدة وتطوير دور المناطق الحرة بالإمارة.



وأكد سيف محمد الهاجري - خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر الدائرة - حرص حكومة إمارة أبوظبي على تحسين تنافسية قطاع الأعمال لشركات القطاع الخاص في أبوظبي من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج الداعمة لها بما يمكنها من قيادة اقتصاد الإمارة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق مرتكزات رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030.



ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن الهاجري قوله إن أبوظبي تتطلع لاستقطاب الاستثمارات الإيطالية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تستهدفها خطة أبوظبي وخاصة تلك التي تتميز بها ايطاليا كصناعات الأدوية وغيرها وذلك من خلال عرض مشاريع الحزم الاقتصادية عن طريق إقامة فعاليات مشتركة مع الشركات الإيطالية على هامش انعقاد اللجنة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية المشتركة في اكتوبر المقبل.



من جانبه أبدى سعادة السفير ليبوريو ستيللينو رغبة بلاده في إقامة الشراكات المشتركة بين الشركات الإيطالية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، مشيرا الى أهمية توفير المعلومات اللازمة للشركات الايطالية فيما يخص قانون الاستثمار الجديد معربا عن استعداد الطرف الإيطالي التنسيق مع منظمة " سيميست " الايطالية للتعاون بهذا الشأن .



ولفت السفير الايطالي إلى توقيع مذكرة التفاهم بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع ومنظمة "فارم إندستريا" الرائدة عالميا في قطاع الصناعات الدوائية، موكدا أهمية التعاون المشترك في القطاعات المستقبلية بين البلدين خلال اللجنة المشتركة الايطالية والإماراتية.



علي صعيد متصل بحث مسؤولو دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مع وفد حكومي من جمهورية المانيا الاتحادية برئاسة الدكتورة كريستينا هويسنر مديرة إدارة شمال افريقيا والشرق الاوسط والأدنى مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي وفرص إقامة الشراكات المشتركة والتعاون لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاطلاع على قوانين وسياسة الاستثمار بالإمارة بما يهدف إلى تعزيز حجم الاستثمارات بين المانيا وأبوظبي.



وأكد سعادة حمد الماس أهمية دور مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة في الترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وذلك من خلال قاعدة البيانات والمشاريع الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تشكل ركيزة رئيسة لمساعي جهود حكومة الامارة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفي مرتكزات رؤية أبوظبي 2030.



وأعرب عن تطلع إمارة ابوظبي إلى خلق المزيد من الشراكات والاستثمارات مع الشركات الالمانية والاستفادة من خبراتها وامكاناتها الفنية والتقنية العالية بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا الى الإمارة في القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة، منوها بحزمة الإجراءات التحفيزية لاقتصاد الامارة والتي اعتمدها مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن شأنها أن تشكل دافعا نحو جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى ابوظبي.



من جانبها قالت الدكتورة كريستينا هويسنر أن زيارتها الى دولة الامارات تعكس تطلع الشركات الألمانية لفتح مجالات اوسع للاستثمار والعمل في دولة الامارات وهي تهدف الى الاطلاع على كافة المميزات والمحفزات التي من شأنها أن تشجع هذه الشركات على الاقدام للاستثمار الناجح في الدولة والانطلاق والتوسع في استثماراتها الى دول المنطقة.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين بهدف تبادل المعلومات والبيانات التي من شأنها أن تحفز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في المانيا لتوسيع استثماراتها في دولة الامارات وخاصة إمارة أبوظبي وذلك في ظل القوانين والتشريعات الجديدة المحفزة للاستثمار الاجنبي المباشر كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك الحر في المناطق الحرة بالدولة.



الصورة لسفير ايطاليا في الامارات ( علي اليمين)