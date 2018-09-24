تقرير:التضخم يبلغ 11.4% في البلدان العربية

أنسامد - 24 سبتمبر/ أيلول/ - كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن هناك عدة عوامل يتوقف عليها معدل التضخم في الدول العربية خلال الفترة المقبلة.



وأوضح التقرير أن أبرز تلك العوامل هي الضرائب المفروضة، والإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن أسعار النفط العالمية.



ومن المتوقع أن ينتهي عام 2018، على معدل تضخم بنسبة 3%، في حين يتراجع في عام 2019 إلى 1% في دول مجلس التعاون الخليجي.



وبالنسبة لتوقعات التضخم في الدول العربية كافة خلال عامي 2018، و2019، فمن المتوقع أن يتأثر المستوى العام للأسعار بعدد من العوامل الداخلية والخارجية.



على المستوى الداخلي، فمن المتوقع أن يتأثر معدل التضخم بارتفاع مستويات الطلب الكلي، وبتواصل الإجراءات المتخذة من بعض الدول نحو إصلاح نظم الدعم.



كما يتأثر التضخم ببعض الاتجاهات الصعودية في أسعار النفط منذ بداية العام 2018.



ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم عربياً نحو 11.4% خلال 2018.



كما أنه من المرجح أن يتراجع التضخم في الدول العربية في عام 2019، إلى 8.3%.



وتفصيلاً، بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن يبغ معدل التضخم حوالي 7.6% في عام 2018، مقارنة بنحو 5.7% بعام 2017.



وعلى صعيد التوقعات لعام 2019، فمن المرجح أن تصل نسبة التضخم لحوالي 6% في تلك المجموعة.



ويتوقع صندوق النقد العربي أن تصل نسبة التضخم في السعودية بنهاية العام الجاري إلى 2.9%، نتيجة كبح جماح التضخم إثر تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية المتزامنة مع الضريبة وأسعار النفط.



وعن الإمارات، من المتوقع أن يصل التضخم إلى نسبة 3,5% في 2018 نتيجة ضريبة القيمة المضافة والانتقائية، مقابل انخفاض المعدل إلى 2.5% بالعام المقبل.



ويتوقع أن تشهد الكويت التضخم بنسبة 3.1%، بنهاية العام الحالي، لأن يصل في عام 2019 إلي نسبة 2.5%.



أما في البحرين، فيتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.2% بنهاية 2018، كما يرتفع بنسبة 3.5% بحلول 2019.



ويركز التقرير على ارتفاع التضخم في البحرين نتيجة الإجراءات الحكومية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البحرين حالياً، بالإضافة إلى الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة.



أما في عمان، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نسبة 2%، بنهاية عام 2018.



إلا أنه من المرجح أن يرتفع إلى 3% بعام 2019، نتيجة السياسات الحكومية لخفض مستويات الدعم المقدم في المجتمع أما عن قطر، فنتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم القطري في نهاية 2018، بنحو 4.8%، لكن سيتراجع في 2019، إلى نسبة 2%.



وفي مصر، في ضوء تواصل قيام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لإصلاح نظم الدعم، وخاصة منتجات الطاقة، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 18% بنهاية 2018.



كما أنه بحلول 2019، سيصل معدل التضخم المصري نحو 13.5%.



وفيما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي في الدول العربية، شهد أداء الاقتصادات العربية تحسناً خلال عام 2018 مستفيداً من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، ومن الزيادة المسجلة في أسعار النفط العالمية، ومن بدء ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من هذه الدول. بناء عليه تم رفع توقعات النمو للدول العربية كمجموعة خلال عام 2018 في إصدار سبتمبر من هذا التقرير إلى حوالي 2.3 في المائة، فيما تم الإبقاء على التوقعات الخاصة بالنمو خلال العام المقبل بدون تغيير عند مستوى 3 في المائة تقريباً.



