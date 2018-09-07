ليبيا: السراج يتلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

انسامد - 7 سبتمبر - ايلول - تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اطار التشاور بين الجانبين ومتابعة تطورات الاوضاع الامنية والسياسية في ليبيا.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان له أن الرئيس الفرنسي أعلن رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين.



وعبر ماكرون عن أسفه لوقوع ضحايا بين المدنيين ورفضه التام لأحداث طرابلس، مؤكدا دعمه لحكومة الوفاق والاجراءات التي تتخذها للتهدئة وإعادة الأمن والاستقرار.



وأكد عزمه على الاستمرار في تطبيق مخرجات لقاء باريس، ورفضه التام لمناورات المعرقلين للمسار الديمقراطي.



من جانبه، أكد السراج بأنه لن يسمح بتهديد طرابلس او غيرها من المدن الليبية، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطني تعمل لضمان أمن وسلامة المواطنين.



ودعا السراج إلى توحيد الموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية، ومحاسبة كل من يعرض أمن المدنيين للخطر، وإتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقل العملية السياسية.



كما طالب السراج كافة الاطراف المعنية الالتزام باستحقاقات الاتفاق السياسي.



وكان هناك خلاف بين فرنسا وإيطاليا بشأن موعد اجراء الانتخابات في ليبيا، حيث تري فرنسا ضرورة اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في ديسمبر وفق اتفاق باريس، بينما تري ايطاليا صعوبة اجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية في ليبيا والتي قد تؤدي لمزيد من الفوضي في البلاد.



تعليق الصورة: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين الصورة) ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج