الدورة الثانية لمهرجان الجونة من 20 الي 28 سبتمبر

انسامد - 28 اغسطس / اب / تقام الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 20 الي 28 سبتمبر المقبل برئاسة نجيب ساويرس و يتنافس هذا العام 15 فيلما في مسابقة الافلام الروائية الطويلة و 12 فيلما في مسابقة الافلام الوثائقية الطويلة و 22 فيلما في مسابقة الافلام القصيرة بالاضافة الي 5 افلام في البرامج الاستعادية ..كما يعرض المهرجان 25 فيلما خارج المسابقة الرسمية..



و قد قرر المهرجان منح جائزة الانجاز الابداعي لثلاث شخصيات سينمائية من بينهم داود عبد السيد و المنتجة التونسية درة بوشوشة.



و تضم لجنة تحكيم الافلام الروائية الطويلة اسماء عربية بارزة مثل علي سليمان و مني زكي و احمد المعنوني و مدير مهرجان برلين الدولي كارلو شاتوبريان و المنتج الكرواتي سيدومير كولار.



كما تضم لجنة تحكيم الافلام الروائية القصيرة المخرجة الجورجية انا اوروشادزة و الاردنية صبا مبارك و المبرمجة النمساوية دوريس بور و الممثل الفلسطيني كامل الباشا.



و ستقام علي هامش المهرجان احتفالية بمناسبة مرور 10 اعوام علي غياب المخرج المصري العالمي يوسف شاهين و تتضمن معرض لافيشات كل افلامه و بعض مقتنياته و حفل يتضمن مواكبة مشهدية للقطات من افلامه يصحبها عزفا حيا لمختارات من الموسيقي التصويرية لافلامه.



كما يقام معرض خاص لافيشات افلام المخرج فيديريكو فيلليني بمناسبة مرور 25 عام علي رحيله و احتفال بمئوية ميلاد المخرج انجمار بيرجمان بعرض فيلمين من اهم افلامه و معرض للصور الخاصة به.



مثلما شهدت الدورة الأولى عرض العديد من الأفلام العالمية الفائزة بجوائز مهمة في ابرز المهرجانات السينمائية حول العالم، تأتي الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي غنية بمجموعة من الأفلام المميزة التي تستحق المشاهدة، والتي سبق أن نالت جوائز متنوعة في الموسم الأول من مهرجانات السينما الدولية الكبرى مثل "صاندانس" و"روتردام" و"برلين" و"كان" و"كارلوفي فاري" ، وتحمل توقيع صناع أفلام لهم قيمتهم الفنية في إنتاج أعمال متميزة على مدار السنوات الماضية. تضم قائمة الأفلام للدورة الثانية لمهرجان "الجونة السينمائي" إنتاجات من دول مختلفة منها اليابان، وإيطاليا، وبولندا، وأستراليا، والدنمارك، وغيرها من الدول.



قال نجيب ساويرس عن المهرجان : اننا نؤمن بدور الفن في التقدم و مقاومة الافكار الرجعية و ذلك ما شجعنا لتاسيس المهرجان و الاستمرار فيه.



ومن إيطاليا يتم عرض فيلم دوجمان(Dogman) والذي فاز بطله مارشيلو فونتي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان "كان"، كما حصل كلب على جائزة سعفة الكلب غير الرسمية في المهرجان عن دوره في الفيلم ، وهو من إخراج ماتيو جارونى. ومن "كان" أيضًا سيعرض الفيلم الإيطالي سعداء مثل لازارو (Happy as Lazzaro ) الحاصل على جائزة أفضل سيناريو بالمناصفة مع الفيلم الإيراني ثلاثة وجوه,(3 Faces) .



كما سيتم عرض رائعة المخرج الإيطالي ستيفانو سافنوا درب صاموني (Samouni Road) ، الحاصل على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في "كان"، وذلك نظرًا لتميزه في رصد مجزرة راح ضحيتها 29 شخصًا من عائلة فلسطينية في قطاع غزة، إثر قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعملية التي تعرف بـ"الرصاص المصبوب" عام 2009. وما يميز الفيلم أن مخرجه أعاد رسم بعض مشاهده من الذاكرة بطريقة الرسوم المتحركة.



الجدير بالذكر ان جميع افلام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي تم انتاجها خلال 2018 و كلها عرض اول في العالم العربي .



