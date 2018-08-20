ليبيا: الإفراج عن وكيل وزارة الداخلية

أنسامد - 20 أغسطس / آب / - أفادت مصادر ليبية بأنه تم الإفراج عن وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج اقعيم المحتجز منذ نوفمبر 2017،بعد أحداث منطقة برسس التي جرت في تلك الفترة.



وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد، ترحيبه بإطلاق وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج قعيم "بعد اعتقاله غير المبرر لعدة أشهر" .



وقال المجلس الرئاسي في بيان له إنه تعامل "مع هذه القضية بحكمة وروية وتجنب التصعيد حرصًا فقط على سلامة قعيم وعلى السلم الاجتماعي"، مؤكدًا رفضه "القاطع لانتهاكات حقوق الإنسان التي تشمل الاعتقال غير المبرر وخارج إطار القانون".



وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن أمله في أن يكون إطلاق النقيب فرج قعيم خطوة إيجابية تدعم مسار بناء دولة المؤسسات والقانون.



وأُطلق وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج قعيم، ليل السبت، بعد وساطة قادها عدد من أعيان القبائل المعروفة في شرق ليبيا مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.



جدير بالذكر أن أن المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع، أصدر أمرًا في منتصف نوفمبر الماضي، لإدارة الشرطة العسكرية والسجون بالقبض على فرج اقعيم وذلك لاتهامه بالإشراف على تأسيس تشكيل عسكري مسلح، ومقاومة رجال الأمن، وحيازة سلاح من دون ترخيص، وخروجه على وسائل الإعلام لشق الصف، واستلامه مبالغ مالية من حكومة الوفاق غير المعتمدة.



