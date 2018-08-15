البرتغال وكتالونياعلي استعدادلاستقبال عدد من مهاجري أكواريوس

انسامد - 15 اغسطس / اب / أبدت حكومة البرتغال استعدادها لاستقبال عدد من مهاجري سفينة "اكواريوس" العاملة في مجال إنقاذ الغرقى في البحر.



يذكر أن السفينة أثارت خلافات بين الدول الأوروبية مؤخرًا بعد إنقاذها 629 مهاجرًا غير شرعي إذ رفضت إيطاليا ومالطا استقبالها ورست بعد أسبوع في ميناء "فالنسيا" شرق إسبانيا بعد أن تدخلت الحكومة الإسبانية لحل الأزمة.



كما علن إقليم كتالونيا أنه على استعداد لاستقبال 141 مهاجرا على متن سفينة "أكواريوس" الإنسانية.



واقترح رئيس إقليم كتالونيا "كيم تورا" على السفينة "أكواريوس" و141 مهاجرا النزول إلى اراضيها الواقعة شمال شرق إسبانيا بينما كانت مدريد مترددة في استقبال السفينة مرة أخرى.



وقال "تورا" في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن إقليم كاتالونيا مستعد دائما لاستقبال المهاجرين، كما اقترح على موانئ المنتجعات الساحلية في "بالاموس" و"فيلانوفا" و"سانت كارليس دي لا رابيتا" لاستقبال السفينة.. مشيرا إلى أنه قدم طلبا بهذا الشأن إلى الإدارة الإقليمية المسؤولة عن إدارة الموانئ العامة في كاتالونيا.



واكد الرئيس "تورا" أن إقليم كاتالونيا سيكون دائما أرض ترحيب..



موضحا أنه في فرنسا، أصبحت أيضا موانئ سيت (جنوبا) وجزيرة "كورسيكا" من المناطق المقترحة.



وكانت سفينة "أكواريوس" الإنسانية، العاملة في مجال إنقاذ الغرقى في البحر، أنقذت 141 مهاجرا وطالب لجوء في عرض البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، وهي حاليا تجوب المياه الدولية بين إيطاليا ومالطا.



