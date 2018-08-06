الاحتجاجات في العراق وتأثيرها علي عملية تشكيل الحكومة

انسامد - 6 اغسطس / اب - شهدت الانتخابات العراقية التي جرت خلال الصيف الماضي أدنى نسبة مشاركة منذ الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003. وقال مركز كارنيغي للشرق الأوسط في تقرير له إنه خلال عملية تشكيل الحكومة اللاحقة، عمدت الأطراف الفاعلة عينها إلى تقسيم السلطة في ما بينها، بيد أن هذه العملية لم تصبّ في صالح المواطنين. وعليه، لا يزال العديد من العراقيين مصابين بخيبة الأمل، فهم لا يعتقدون أن وجود الطبقة السياسية نفسها في النظام السياسي عينه يمكن أن يُحدث تغييراً حقيقياً.



نزل سكان البصرة والمحافظات الجنوبية إلى الشارع للاحتجاج على غياب فرص العمل، وانقطاع الكهرباء، وشحّ المياه، وهذه مشاكل تزداد وطأتها بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارة. لكن هذه الحركة الاحتجاجية المستمرّة منذ سنوات عدّة لا تريد استبدال القادة، بل تغيير نظام تقاسم السلطة المستند إلى المحاصصة الإثنية والطائفية. ويضيف التقرير أن عملية تشكيل الحكومة قد تضم مسؤولين جدداً لمحاولة تهدئة المحتجّين، لكن المشكلة بالنسبة إلى معظم العراقيين تكمن في الطبقة والنظام السياسيين اللذين عجزا عن حكم البلاد خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.



ويرى العديد من العراقيين أن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يحدث من خلال عملية تشكيل الحكومة أو عبر مؤسسات الدولة الحالية، ما يسلّط الضوء على أن الشرخ بين الحكام والمحكومين سيبقى قائماً.



ليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها العراق احتجاجات، لكن ما حدث في الآونة الأخيرة لا مثيل له. فمنذ أكثر من شهر، اندلعت في أجزاء كبيرة من جنوب البلاد ووسطها حركات احتجاجية ضدّ دولة مشلولة لاتزال طبقتها السياسية العقيمة عاجزة عن تحقيق أي إنجاز يُذكر.



ولا تلوح في الأفق مؤشرات على تشكيل حكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أوائل أيار/مايو. في غضون ذلك، تتنافس مصالح كثيرة، مُستفيدةً من "شرعية" العملية السياسية، على تقاسم الغنائم في بلد يُعتبر غنيّاً نسبياً في مرحلة مابعد الحرب، على الرغم من معاناته عقوداً من الحروب وحركات التمرّد.



حتى الآن، أفضت الاحتجاجات في محافظات العراق الجنوبية إلى إبطاء عملية تشكيل الحكومة التي كانت تتعثّر اساسا بسبب الطعون الكثيرة بسلامة العملية الانتخابية وقرار البرلمان إعادة إحصاء الأصوات بطريقة العدّ اليدوي.



ومؤخراً، برز متغيّر جديد تمثّل بإعلان السيستاني دعماً أكثر صراحة لمطالب المحتجّين وتوجيهه تحذيراً غير مسبوق للطبقة السياسية من عواقب فشلها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة لا تقوم على المحاصصة الحزبية، واتخاذ إجراءات جديّة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.



وقد سلّط موقف السيستاني هذا مزيداً من الضغط على الجماعات الشيعية المهيمنة التي تدّعي على الدوام أنها تمتثل لتوجيهات المرجع الشيعي الأعلى. مع ذلك، فإن قدرة تلك الجماعات على تنفيذ مطالب السيستاني والمحتجّين تظل في موضع الشك، على الأقل لأن القوى السنيّة والكردية ستقاوم أي تغيير في ترتيبات تشكيل الحكومة يجرّدها من الحصص التي تطالب بها.



مع ذلك ونظراً إلى موقف السيستاني المستجد، وفي حال تواصل الاحتجاجات وارتفاع زخمها، قد تضطر الطبقة السياسية المهيمنة إلى القبول بتشكيل حكومة تتألف من التكنوقراط المستقلّين أو حكومة إنقاذ وطني.



وفي حال تراجع زخم الاحتجاج، كما حدث في العام 2006، ليس من المتوقع أن يجري تغيير جوهري في طريقة تشكيل الحكومة وسياسة توزيع الغنائم بين القوى المهيمنة، وإن كانت تلك القوى ستستخدم تسميات جديدة وشعارات إصلاحية غير جديّة لتزكيتها، بما في ذلك الادّعاء بأنها حكومة تكنوقراط أو مستقلّين، بينما تحافظ الأحزاب الكبيرة على هيمنتها في الظل.



