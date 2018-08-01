المسماري:بدء المرحلة الأمنية لإعادة الاستقرار في درنة

انسامد - الاول من اغسطس - اب - أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري /اليوم الثلاثاء/ أن المعركة العسكرية في مدينة درنة جزء من حرب شاملة علي الإرهاب في ليبيا ، لافتا إلى أنه تم تحرير المدينة من الإرهابيين خلال 40 يوما فقط. وأعلن المسماري خلال مقابلة حصرية لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية،نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط.. انتهاء المعركة العسكرية في درنة تماما ، وبدء المعركة الثانية وهي المعركة الأمنية ، مشيرا إلى أن القوات الليبية استطاعت من خلالها تحويل مدينة درنة من التوتر والقتال إلى منطقة شبه هادئة ، ثم من المقرر تحويلها من منطقة شبه هادئة إلى هادئة ، ثم تحويلها إلى منطقة أمنة تماما.



وكشف المسماري عن انتهاء مخطط سيطرة التطرف الإسلامي على المنطقة لصالح دول أخري ومخابرات أجنبية ، مؤكدا انتهاء مشروع تقسيم ليبيا بين هذه الجماعات والعصابات الإرهابية.



وأشار إلى أن ليبيا تخوض معركة كبيرة ضد مجموعات إرهابية تقودها عدة دول ، مضيفا أن القوات الليبية استطاعت دحر المليشيات التي حاولت السيطرة علي الموانيء النفطية. وتابع" هناك مقابر يجب التعرف علي من دفن بها من الإرهابيين، كما أن هناك من هرب بالفعل من هؤلاء قبل بداية العمليات العسكرية نحو منطقة الجنوب الغربي تحديدا منطقة غباري ، وفي الوقت ذاته تمت محاصرة من حاول الهروب منهم داخل المنازل القديمة". عقب ذلك عرض المسماري فيديو قصير عن داعشي يمني بأحد مساجد درنة وهو يعلم المواطنين كيفية الذبح ، ثم عرض كلمة مسجلة للقيادى الإرهابي إبراهيم الجضران وابتزازه للدولة الليبية .



