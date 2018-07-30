المسماري يؤكد الانتخابات المخرج الوحيد للازمة الليبية

انسامد - 30 يوليو / تموز - قال العميد احمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ان الانتخابات هي المخرج الوحيد للازمة الليبية.



وحذر المسماري في ندوة بعنوان " ليبيا وتحديات الامن القومي " نظمتها مجلة الاهرام العربي من امكانية ارتكاب عمليات عسكرية ضد الانتخابات من قبل القاعدة والاخوان المسلمين.



وقال المسماري " كل الهم الان أن نضمن ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة".



وقال المسماري أن معركة تحرير بنغازي أسفرت عن وقوع ٧ الاف شهيد والاف المصابين و ان القوات المسلحة دفعت ثمنا غاليا في معركة تحرير بنغازي من الارهاب.



ونوه المسماري أن الخسائر البشرية منذ عام ٢٠١١ بلغت اكثر من ٥٠ الف قتيل، مشيرا الى انه تم اغتيال ٣٩٤ عسكريا في بنغازي، معظمهم من ظباط القوات الجوية.



واوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ان ليبيا كانت تشكل خطرا كبيرا علي دول الجوار، منوها أن درنة كانت معسكرا مهما جدا لتنظيم القاعدة.



واضاف المسماري أن هناك منافسة كبيرة جدا بين الدور الايطالي والدور الفرنسي في الملف الليبي، مشيرا " اذا كان هناك خلاف دولي علي ليبيا، فليخرج من ليبيا وليذهب الي دولته او الي قارته".



وقال المسماري " نحن مع رغبة الليبيين اولا، مع رغبة المجتمع الدولي ومع استقرار وامن ليبيا".



واوضح المسماري أن ليبيا تقترب من توحيد المؤسسة العسكرية من خلال مبادرة القاهرة، مشيرا الى أن ليبيا تعول كثيرا علي الجهود المصرية في هذا الاتجاه.



واكد أن حظر التسليح اضر كثيرا بالجيش الوطني الليبي، منوها أن كل اسلحة الجيش الليبي تم تدميرها في ٢٠١١ او الاستيلاء عليها.



واضاف أن ليبيا لديها اتفاقية موقعة في ٢٠٠٧ مع الجانب الاوروبي ممثلا في إيطاليا، مؤكدا أن ليبيا تربطها علاقات جيدة مع ايطاليا.



وأشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي الي أن اتفاقية ٢٠٠٧ مبنية علي حماية الحدود الليبية بالكامل، مبينا أن هناك حوالي ١٣ كتيبة حرس حدود حاليا، ولكن ينقصها السلاح والمعدات.



وقال المسماري انه ينبغي علي اوروبا ان تتحمل المسؤولية حسب اتفاقية 2008/2007.



واضاف " اذا كانت أوروبا لا تريد دعم الجيش الليبي، فعليها أن تلجأ الي الخطة ب، وهي كل دول أوروبا لديها سفارات في أفريقيا لماذا لا يفتحوا سفاراتهم في هذه الدول ويقدموا تاشيرات للافارقة ويرحلوهم بطائراتهم".



واكد المسماري انه يجب علي دول أوروبا أن تكون شريكا حقيقيا في الامن والسلم في المنطقة.



وقال العميد المسماري " نطالب بتوحيد المؤسسات في اسرع وقت ممكن، وخاصة المؤسسة الوطنية للنفط والقوات المسلحة"، مؤكدا أن الجيش الليبي مع الانتخابات ويستطيع حمايتها.



